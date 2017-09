– Sprer eder og galle

I Altaposten gir Tom Mortensen på nytt overbærende og belærende lyd fra seg. Mange husker ham som politisk «guru» og bedreviter i Hammerfest Ap gjennom i et par generasjoner.

I sitt nye pip fra hornet på veggen går det nå verst ut over Otto M. Sjursen og hans avisinnlegg «Bygg i Alta» – og som TM er herskesyk nok til å kalle «Tøys og tull fra Sjursen». Her sprer TM på nytt ubetenkt hånlig edder og galle over et folkeflertall som har annen og kanskje mer ryddig og velfundert tverrpolitisk mening om saken enn ham selv. Det gjelder dessverre også flere av hans likesinnede – særlig en del enerådende sjefer (som nå også har overtatt pasientreisefunksjonen) og vikarsjefer på sykehuset der ute.

De – og den politiske «elite» i H-fest – er alle åpenbart misunnelige for at «fjordhollet med møkkalukta» som siden 60-tallet har fått storflyplass og har økt folketallet langt mer enn Hammerfest, og – som sagt av andre enn meg – har utviklet seg til en sentralt beliggende kraftmotor i utviklingen av Finnmark. Neida. I stedet for å få til fordragelig samarbeide mellom naboer, vil man kneble alt samarbeid med Alta ved å slå den partipolitiske storslegga i bordet og kreve (med fylkesordfører Sjåstads Ap-dobbeltstemme) opprettholdelse av en totalt og for lengst foreldet, risikabel og sannsynligvis unødvendig kostbar helsestruktur i vestfylket. Det skjer med lettvint politisk begrunnet underkjennelse av Oslo Economics faganalyse og tilrådning. Et firma helseminister Høie selv har krevd som erfarne fagfolk til å konsekvensutrede lignende helseinvesteringer.

TM er ikke alene om å fnyse til folkeviljen i Alta og Kautokeino. I tekst og tale raljeres det mot at togdeltakere gikk i protesttog for med tydelighet å markere folkekravet om reglementert faglig konsekvens-utredning av planlagt bruk av 2-3 offentlige helsemilliarder til Hammerfest sykehus alene – og lite til området der hovedtyngden bor – og som derfor krever 2 sykehus i vest. Dette ut fra praksis lenger syd i landet og fordi man i Alta hele tiden har ment at Hammerfest ikke bør ha dårligere helsetilbud enn hva også Alta med rette krever.

Filmopptak av protesttoget ble av en «tallknuser» utregnet til mer presise 8.800 nokså stille demonstranter. (Ref. greit innlegg av Anton Dahl, Kautokeino). Et annet video-opptak av annen pålitelig person - viste at mellom 10.000 og 14.000 deltok i toget, og ikke ca. 7.000 som politiet (fra hvor?) var snar til å anslå før toget rakk frem. Opptakene sannsynliggjør at der var like mange i protesttoget den 26.8.2017 som der samtidig er innbyggere i Hammerfest by.

Nei da, TM (og dessverre mange med ham) tar ikke den. Han trosser som før både folkeflertallet og nøytral fagekspertise i Oslo Economics De ble som kjent avvist og møtte veggen da de ba om statistiske opplysninger fra driften av H-fest sykehus. I stedet kvier ikke TM seg for å agere lokal professor både på juss, økonomi og ikke minst helse – og øser av sin egen sjåvinistiske og mer private viten om slike saker. Hos ham går arbeidsplasser i Hammerfest foran alt – også foran en ærlig avgitt uhildet konsekvens-analyse av å putte 2-3 nye helsemilliarder inn i en sterkt foreldet og ikke analysert helsestruktur med kostnadsramme på 2-3 milliarder. Mange spør seg om man i H-fest er for feige og viker unna fordi man frykter resultatet?

Vi husker TMs påstand om at det ville bli veldig mange tomme hus i Hammerfest dersom personalet ved Hammerfest sykehus måtte flytte til Alta! Hvem har sagt det – eller motsatt seg at Hammerfest skal ha et tilpasset helsetilbud – som ikke baseres på et heller tvilsomt beregnet pasientgrunnlag på hele 48.000. Krav om å nedlegge et forsvarlig helsetilbud i H-fest har i alle fall ikke kommet fra Alta. Snarere er det tvert i mot for lengst fra Alta gitt nokså (!) tverrpolitisk beskjed om at begge steder har behov for reelle sykehus med stabilt personale. Derfor er det TM (og likesinnede i spesielt hans parti) som serverer mye tøys og tull flere veier – og ikke Sjursen.

TMs innlegg har en klar undertone av hån mot folk i Alta som bare krever nøytral faglig helhetsvurdering for å sikre god og forsvarlig helsebehandling for flest mulig pasienter – gjerne ved å deles noe om de 2-3 milliarder vestfylket får til rådighet. Han synes ikke å ville tillate at Alta og folk fra nabokommuner er så frekke at de krever anstendig utredning. Kravet ble sist gjentatt i protesttoget som i regnværet 26.8. sannsynligvis trakk til seg over 10.000 (fotograferte og dermed tellemulige) demonstranter som krevde en faglig begrunnet nøytral konsekvensutredning med max og rettferdig nytte av en helsebevilgning på 2-3 milliarder – og hvor kravet til faglig og åpen konsekvensutredning gjelder for alle offentlige tiltak som koster mer enn halv milliard kroner.

La meg her også få med at Hammerfest ifølge utspørring gjort av VG p.t. har 13 fastlegestillinger og hvorav 9 er vikarer. For Alta er tallet 25 fastlegestillinger hvorav p.t. 5 er vikarer i disse stillingene. Kan hende sier dette noe om både hvor det vesentligste pasientgrunnlag befinner seg og bolyst i Alta, og dermed også om muligheten til å skaffe så vel sykepleiere som faste spesialistleger til utvidete helsetjenester i Alta – kontra Hammerfest?

Svein Aasegg

Langtidspasient i Alta som heldigvis blir innkalt og behandlet av UNN