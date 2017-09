Finnmark er hverken glemt eller gjemt

Svar til Ingalill Olsen fra Finnmark AP

Samfunnet vårt er i endring – vi blir flere eldre og færre yngre. Vi blir mer digital og utfører stadig flere tjenester selv. Dette gjelder private tjenester som eksempelvis bank, forsikring og reisebyrå. Men også en rekke offentlige tjenester. Mange lokalsamfunn blir stadig mindre på tross av alles ønske om det motsatte. Vi som politikere ønsker å tilrettelegge for og bidra til aktivitet i hvert eneste lokalsamfunn. Dessverre viser utviklingen etter andre verdenskrig et annet bilde. Stadig flere ønsker å flytte til større steder. De større stedene opplever vekst – her er Alta et godt eksempel.

– Har du glemt Finnmark, Frank? – Mitt inntrykk er at Bakke-Jensen er mer opptatt av Europa enn Finnmark.

Dette er bakteppe for å utforme politikk, vi må speile den virkeligheten vi lever i. Dette krever modighet og vilje til å tenke nytt. Vi som politikere må tørre å ta upopulære valg og skape et velferdssamfunn som er i tråd med de dyptgripende endringer som samfunnet er inne i. Vi må tørre å ta valg som reduserer offentlig pengebruk og sikre at vi skaper bærekraftige og gode samfunn å bo i.

I en sammenhengende tirade av unøyaktigheter og feilslutninger angriper Ingalill Olsen meg i Finnmark Dagblad. Har du glemt Finnmark, er spørsmålet. Den underliggende beskyldningen knytter seg til at jeg som statsråd skuer mer mot Europa enn mot Finnmark. En antakelse om at tilstedeværelse i regjering og storting har skapt en avstand og manglende forståelse for Finnmark. Kanskje er det gjenkjennelse og selverkjennelse – Olsen har jo selv bekledd verv på stortinget?

Det er mange drivere bak vårt behov for å modernisere offentlig sektor. Noen av disse er digitalisering, bosettingsmønster og demografi, næringslivets konkurransebilde og framtidens behov for annen kompetanse.

Mange av endringene setter oss i stand til å bruke mer ressurser på tjenesteleveranser og mindre på administrasjon. Derfor står Høyre på for kompetanseløftet vårt. Bedre lærere gir bedre læring og ungdom tilstede på skolen gir bedre gjennomføring av utdannelsen. Mange av disse ungdommene skal skape eller arbeide i virksomheter som i dag ikke er oppfunnet. Vår viktigste driver for endring er gode og kompetente tjenester levert nær innbyggerne.

Regionreformen er vedtatt i Stortinget. At regjeringen som den utøvende politiske makt besetter fylkesmannsembetene i forhold til de nye regionene er å følge opp Stortingets vedtak. Din påstand om at dette er å overkjøre lokaldemokratiet er feil. Arbeiderpartiet taler i regionsaken med to tunger. Støre nevner ikke reversering av regionreformen med et ord i sin 10 punkt liste over politiske prioriteringer hvis han mot formodning skulle komme i regjeringen. Troms AP støtter regionreformen. Hvem skal vi stole på her – Aps statsministerkandidat eller en stortingskandidat fra Finnmark.

Lokalisering av de regionale arbeidsplassene i region Finnmark (Troms og Finnmark sammenslått) er et spørsmål regionpolitikerne, altså fylkestingene i Troms og Finnmark skal avgjøre. Av respekt for regionalpolitikerne stoler jeg på at de finner gode løsninger på dette. Begge fylkene ledes av AP. I tråd med Finnmark Aps løfter om mer makt til Finnmark, har vel velgerne lite å frykte. Vi må anta at Finnmark AP i disse forhandlingene vil kjempe for at regionhovedstaden fortsatt skal ligge i Vadsø. Vi må anta at Finnmark AP finner flere oppgaver som skal flyttes til regionale nivå. Vi har dessverre sett lite til dette arbeidet fra Finnmark sine fylkespolitikere så langt. Vi i Høyre har allerede levert på dette. Fylkesmannsembetet i Troms og Finnmark er lagt til Vadsø.

Arbeiderpartiets mantra om at alle endringer er drevet av en sentraliseringshigende regjering er feil. Dette bekreftes av at de rødgrønne i 2010 startet arbeidet med å omorganisere skatteetaten. 130 kontorer ble varslet nedlagt da. Så lenge befolkningen selv løser disse tjenestene selv, kan det jo ikke være behov for å bemanne en rekke skattekontorer var tankegangen den gang. AP ser reformbehov i posisjon, men protesterer i opposisjon.

Vi må bidra til å skape de nye arbeidsplassene. Vi må ikke sementere strukturer i oppgaver som ikke lengre finnes. Derfor har regjeringen arbeidet med å rette opp den rødgrønne regjeringens unnlatenhet knyttet til differensiert arbeidsgiveravgift for energi og transportsektoren. Dette er et viktig avgiftslette for virksomheter med adresse Finnmark. For et Finnmark der 79% av eksporten går til EØS markedet, viser det seg nyttig å ha en statsråd med bosted og hjerte i Finnmark.

Når det gjelder samferdselssatsing vår, lover ikke mer enn vi kan holde, men leverer det vi lover. Vi fortsetter arbeidet med E6 vest for Alta i arbeidet på Kvænangsfjellet. Vi leverer ferdigstillelse av RV94 Hammerfest - Kvalsund. En naturlig fortsettelse av det som har vært gjort og i kombinasjon med bypakke Hammerfest. Ap har flyttet frem prosjekter for 50 milliard, herunder RV 93 Kløfta, men finansierer bare 5 milliard. Jeg er overhode ikke overbevist om at dere prioriterer Finnmark når det skal kjempes om 45 milliarder som ikke er der.

Høyre mener at de viktigste arbeidsplassene skapes av og i det private næringslivet. Vi vil ha en offentlig sektor som leverer de gode tjenestene. Vi vil revitalisere demokratiet og gi politikere lokalt og regionalt et reelt politisk handlingsrom. Vi ønsker at politikk skal ha et meningsinnhold. Dette innebærer reformer og en vilje til å tørre å gjøre endringer i strukturer som har bestått i 100 år. Finnmark Aps svar er at alt skal være ved det gamle. De har ikke tatt inn over seg det faktum at vårt samfunn er i stadig endringer og at digitale løsninger gir uante muligheter for privat næringsliv og offentlig sektor. La oss gripe denne muligheten for å skape nye samfunn heller enn å være tilbakeskuende.

Frank Bakke-Jensen

Europaminister