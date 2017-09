– Bygg i Alta!

27.500 pasienter får vesentlig redusert reisetid ved å bygge sykehuset i Alta.

58 prosent, dvs. 27.500 får vesentlig redusert reisetid, 27%, dvs. 12 850 for vesentlig lengere reisetid. Resterende 15% dvs. 7.250 får omtrent samme reisetid som i dag. I snitt vil reisetiden med bilambulanse reduseres fra 106 til 69 minutter. Innenfor 30 minutter får 11.700 flere mennesker tilgang til sykehuset. Det betyr at akutt pasientene kommer hurtigere til sykehuset og at varige skader og liv blir spart. Kortere reisevei sparer også Finnmarkssykehuset for 10-talls millioner årlig.

Enorm vikarkostnader på Hammerfest Sykehus som kan bli uhåndterlig på sikt.

Vikarkostnadene ligger an til å bli flere titalls millioner ved årets slutt. Flyttes sykehuset til Alta vil denne kostnaden kunne halveres. Muligheten til å få dyktige fagfolk til Alta er betydelig bedre enn til Hammerfest. Det er mer attraktivt å bo og jobbe i Alta enn i Hammerfest. Alta har et rikere utvalg av kultur-, utelivs- og servicetilbud.

Frodig natur med bedre klima og bedre skoletilbud med universitet. Bedre muligheter til sports- og friluftsaktiviteter, samt stamflyplass med direkte fly til Oslo. Flere jobbmuligheter for partner og større fagmiljø. Dette gjør det attraktivt for fagfolk som sykepleiere og leger å bosette seg i Alta med sine familier. Den nye generasjonen sykepleiere og leger stiller flere krav enn det Hammerfest kan tilby. Bygges det nye sykehuset i Hammerfest vil vikarkostnadene på sikt kunne bli uhåndterlig og tappe store midler fra selve driften.

Hammerfest kommune hadde i mai 70 ubesatte stillinger i sektoren for helse og omsorg, med store budsjettmessige overskridelser på grunn av overtid og vikarbruk. Dette viser at Hammerfest ikke er attraktiv for helsearbeidere. Vikarbruken har også uheldige følger for pasientene. I pasientombudets årsrapport blir det klaget på at pasienter blir behandlet av legevikarer, som ikke kjenner deres sykehistorie. Hammerfest sykehuset får bunnscore 1 (på en skal fra 1 til 5 der 5 er best) i en undersøkelse av pasienttilfredshet gjennomført av Folkehelseinstituttet i 2016.

Befolkningsveksten i Alta kontra Hammerfest

Befolkningsveksten i Alta fra 2000 til 2017 var på 3.719 personer, fra 16.827 til 20 506. I Hammerfest var befolkningsveksten på 1.403 personer, dvs. 2,65 ganger under Alta. Dette betyr at betydeligere flere pasienter i framtiden må reise til sykehus i Hammerfest med de belastninger og merkostnader det medfører.

13.500 færre pasienter slipper å kjøer over en av Norges tøffeste fjellovergang vintertid

Sennalandet var i vinter kolonnekjørt 57 ganger og midlertidig stengt 55 ganger. Sennalandet mellom Alta og Skaidi må våre landets mest umenneskelige pasientreise i vinterhalvåret.

Strekningen Skaidi – Hammerfest var i vinter stengt 27 ganger. Alle opplysninger er ifølge Statens Vegvesen. Kjære Erna og Jonas, forstår dere nå hvorfor Alta trenger et fullverdig sykehus.

Milliarder av helsekroner spart ved bygging av sykehus i Alta i løpet av em 40-årsperiode.

Ifølge tall fra Oslo economics kan følgende kostnader spares:

Spart reisetid – 200 millioner

Sparte transportkostnader eks. ambulanse – 420 millioner

Sparte ambulansekostnader – 60 millioner

Færre veier ulykker – 10 millioner

Legger vi til sparte vikarkostnader – 600 millioner

Gratis tomt på god byggegrunn – 100 millioner

Sum besparelse i løpet av 40 år – 1.380 millioner

Det betyr at minst halve byggekostnaden er spart ved bygging av sykehus i Alta.

Konklusjon

Hensynet til pasientene i Vest-Finnmark vil være ivaretatt ved flytting av sykehuset til Alta. Det er store økonomiske besparelser og flytte sykehuset til Alta. I løpet av et sykehus leve-/brukstid er det snakk om et milliardbeløp. Penger som helse Norge sårt trenger. Det finnes ingen tungtveiende fordeler som til sier at nytt sykehus skal bygges i Hammerfest.

Det gjelder verken hensynet til pasientene eller økonomiske besparelse, tvert imot. Det eneste som er igjen, er at Erna og Jonas misbruker sin politiske makt, og det skaper politisk forakt i befolkningen.

Stortingsvalget

Legg merke til at de eneste partiledere som er positiv til en objektiv utredning av sykehusstrukturen i Vest Finnmark er Venstre og Fremskrittspartiet. Arbeiderpartiet og Høyre er mot en slik utredning. Ap har sementert sykehuset til Hammerfest. En stemme til Ap er en stemme til nytt sykehus i Hammerfest. Godt valg!

Otto M. Sjursen