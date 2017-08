– Får tilbud om fly, selv om billigste reisemåte er buss

I et svarbrev til stortingsrepresentant Kåre Simensen om Pasientreisers praksis, skriver nemlig Høie at de regionale helseforetakene kan velge å dekke utgifter utover det som følger at rettighetene i lovverket og pasientforskriften, forutsatt at dette ikke er i strid med likebehandling.

Ap-representanten fra Alta fremmet forrige uke et skriftlig spørsmål etter de mange reaksjonene på Pasientreisers praksis, gjennom mange år. Han mener det er uverdig at pasienter må vente mer enn et halvt døgn for å reise hjem med billigste alternativ, det vil si Norwegian som har rute fra Tromsø til Alta i 22-tiden. Da kan pasientene være skrevet ut eller være ferdig med konsultasjonen allerede om morgenen eller formiddagen.

– Hvilke andre kommuner i Norge har en slik ekstrem ventetid for pasienter som må til spesialister for å utrede eller behandle alvorlige sykdommer, var spørsmålet fra Simensen.

Sier ikke noe om ventetid

Helseminister Bent Høie henviser i stor grad til pasient- og brukerrettighetsloven for dekning av utgifter og det faktum at regelverket ikke legger noen føringer for ventetid. Høie mener likevel at at man må ta hensyn til geografiske og trafikale forhold.

– Helse Nord har høy bevissthet om sin geografi både ved organisering av pasienttilbudet og i sin bruk av pasientreiser, skriver helseministeren.

Må dekke mellomlegg

Han er likevel klar på at dyrere billetter må finansieres av den enkelte, hvis de ikke har medisinsk behov for tidligere avgang.

– Pasienten må da selv dekke mellomlegget, fastslår Høie i svaret.

Han forsikrer likevel at han er opptatt av pasientenes helsetilstand ved reise til og fra behandling. På mediinsk grunnlag kan unødig venting unngås med rekvisisjon. Det har behandler anledning til å utstede, samtidig som helseministeren gjør oppmerksom på klageadgangen.

Blabla-svar

Kåre Simensen mener det handler om et byråkrat-svar uten snev av empati.

– Dette er bla-bla uten evne og vilje til å sette seg inn i saken og pasientenes situasjon. Egentlig føler jeg at Høie gjør narr av det jeg spør om, sier Simensen.

– De samme byråkratiske svarene ga vel også tidligere helseminister Jonas Gahr Støre?

– Det gjør ikke saken bedre. Jeg fritar ingen for ansvar og det er rett at jeg føler at jeg ikke har klart å nå fram i eget parti. Fleksibiliteten har manglet totalt og det er ille overfor de mange pasientene jeg har snakket med og møter på flyplassen i Tromsø når jeg er på reisefot, sier Simensen ærlig.

Kjenner ikke flytilbudet

Han synes det er utrolig at Helse Nord får tommelen opp fra statsråden.

– Det er mulig de har geografi-kunnskap i foretaket, men de kan umulig ha satt seg inn i flytilbudet. Når folk må vente i 14 timer, er noe riv ruskende galt. Noen har sikkert råd å betale seg hjem, men det er det motsatte av solidaritet overfor de som ikke har råd, sier Simensen irritert.

– Det er ikke det velferdssamfunnet jeg vil ha, sier Simensen, avtroppende stortingsrepresentant denne høsten.

Han mer enn antyder at det er gjort en dårlig jobb i forbindelse med kontraktsinngåelse for rutetilbudene og forventer at man garderer seg mot at reglene svikter pasientene på denne måten.