Ifølge NRK vil effekten av Arbeiderpartiets forslag om å forbedre pensjonistenes utvikling i forhold til den generelle lønnsveksten, verdt omentrent 300 kroner i året.

Disse 300 kronene, som vi vil få i økning, hvis Arbeiderpartiet inntar regjeringskontorene i høst, er omentrent et halvt nett med varer på Rema 1000. Med de lovete skatteskjerpelser, vil også de pengene forsvinne ut av pensjonistenes lommer. Da står man kun tilbake med handlenettet uten innhold, og selv det, er det en avgift på. Da er det kanskje best å beholde de som har vist at de faktisk gjør noe for pensjonistene og den urettferdighet som Ap tidligere har innført?

I 2016 innførte regjeringen en kraftig forbedring for gifte pensjonister. Dette selvsagt mot Arbeiderpartiets stemme. Det gjorde at gifte pensjonister fikk ca 8000 kroner mer, siden man regulerte bort en del av det samordningsfradraget som Arbeiderpartiet hadde innført. Som sagt, Jonas stemte mot. Etter at han hadde tapt i avstemningen i Stortinget, og vi fikk pengene, uttalte han at denne økningen skulle han ta tilbake når han evt. ble statsminister. Denne muligheten har han nå i høst, hvis han skulle vinne valget. Og skal vi tro Ap-lederens løfter, blir da regnestykket for pensjonister som er gift følgende: Jonas tar tilbake 8.000 kroner, og gir 300 kroner igjen, samlet 7.700 kroner i tap hvis Jonas får bestemme. At han tidligere har lovd en skatteskjerpelse, også for pensjonister, kommer i tillegg.

Dette kaller han for en rettferdig og trygg pensjonsutvikling. Han glemmer samtidig hvem som innførte 0,75% lavere økning i lønnsutviklingen for pensjonister generelt, og slik følger han Arbeiderpartiets gamle strategi. Først tar man fra noen det de har, og så gir man nesten alt tilbake når de har glemt hvem som tok dette fra dem i første hånd. Det er merkelig hvordan enkelte lar seg lure av dette gamle valgtrikset til Arbeiderpartiet, og det merkelige, det synes å virke hver gang.

Men siden Jonas Gahr Støre gikk imot den forbedringen som regjeringen gjennomførte for akkurat ett år siden, og som ga pensjonistene en betydelig forbedring, ikke lusne 300 kroner, da er spørsmålet om vi kan stole på ham. Vil han ta tilbake de 8000 kronene som han stemte mot at gifte pensjonister skulle få, slik han lovde, og vil han virkelig være så raus å gi dem 300 kroner tilbake?

Ja, det er hva velgerne må vurdere selv, jeg tror han tar tilbake de 8000, og også tar de 300 i skatteøkning, og vel så det. Han har jo lovet dette flere ganger tidligere. Og man må jo regne med at om man ikke helt stoler på hva enkelte politikere lover, så kan man oftest stole på det de gjør, og Jonas forsøkte nettopp å stemme bort 27 ganger så mye som han lover denne gang, og det er vel en handling vi kan regne med representerer den politikken han vil gjennomføre for pensjonister.

Ole Martin Rønning

Lokalpolitiker

Høyre i Hammerfest