Finnmark Ap kan ikke telle til tre

Siden Ingalill Olsen ikke klarer å se for seg tre sykehus i Finnmark, kan ikke Alta få det de ønsker. Det er svært uheldig at hun ikke klarer å telle til tre, for det klarer Finnmark Venstre fint.

Planene for Nye Hammerfest sykehus betinger at det ikke satses mer i Alta. Inkluderes den senere 50 prosent planlagte utbyggingen av Nye Hammerfest sykehus, blir dette et prosjekt på opp mot 3,5 milliard kroner. Med 80 prosent i lån, vil rentene svi godt, mer hvis renta går opp. Planene for Nye Hammerfest sykehus fremstår som «galskapens palass».

Finnmark Venstre har i mange år vært positiv til akutt- og fødeavdeling i Alta. For å ikke gå rundt grøten, har vi valgt å si det i rene ord at vi ønsker et fullverdig sykehus i Alta. Men så får vi jevnlig spørsmål om hva skal så skje med Hammerfest sykehus?

Vi har helt fra start vært tydelig på at det skal være et godt og trygt akutt- og fødetilbud i Hammerfest. Vi har vært forsiktig med å bruke ordet «sykehus» i Hammerfest fordi det stilles store krav til kvalitet rundt et slikt tilbud. Men nå som Venstre sentralt støttet Odda sykehus, med et befolkningsgrunnlag på cirka 7-8.000 mennesker, er det gledelig at Finnmark Venstre kan stille samme forventing til Hammerfest sykehus – at det skal være akutt- og fødeavdeling med egen stedlig ledelse, selvstendig økonomi.

Den lange kranglingen mellom Alta og Hammerfest har Ingalill Olsen og Ap mye av skylda for. Ingen er tjent med dette, særlig ikke når en god løsning er så innlysende lett å få til. Det som står nedenfor, kan godt beskrives som en skisse til fredsavtale:

Finnmarksykehuset planlegger et nybygg til 2-3 milliarder basert på at alle i Vest-Finnmark skal sokne til Nye Hammerfest sykehus. Politisk, må vi si de må gjøre jobben på nytt. Nye planer må lages med utgangspunkt i at både Alta og Hammerfest har akutt- og fødeavdeling, 24/7 året rundt. Og ut fra det, må det gjøres faglige vurderinger på hvordan spesialisthelsetjenestetilbudet skal være, dvs. alt en kan bestille time til, alt som ikke haster.

Det er skissert ulike modeller hvordan pasientgrunnlaget kan fordeles mellom Alta og Hammerfest. Hvis noen i «Oslo» skal vurdere dette, havner det meste sannsynligvis i Alta. Men, hvis vi i Finnmark kunne blitt enig om hvordan vi vil ha det, er det godt mulig det blir slik vi ønsker.

Finnmark Venstre vil gjerne sikre tre sykehus i Finnmark. La oss sette folk først og spille hverandre go’.

Raymond Londal

leder Alta Venstre