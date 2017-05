Jeg kan ikke la være å kommentere dagens 17. maitog. Og slik var det for 40-50 år siden.

Jeg starter med å kommentere litt om dagens tog, eller nyere tids tog. I dag starter toget fra Helsesenteret og går til Baktehaji idrettshall, ca. 1,5 kilometer. Først blir det holdt dagens tale ved Helsesenteret. I år var det fotballtrener Isak Ole Hætta som holdt talen, en markant person i Kautokeino. På Bakteharji holdt varaordfører 17. mai tale, pluss Kautokeino-presten.

Etter min mening var det ikke noe tog jeg så. Det var en flokk med mennesker, blandet av barn og voksne. Jeg så ingen lensmann eller politi i toget. Og langt derfra noen soldater som gikk i tog med uniform på. Jeg vet at det finnes både politi og soldater i Kautokeino. Vi har jo HV-soldater som kunne stilt opp. De kunne beordres til det. Det er jo tross alt Norges nasjonaldag.

I siste liten fikk de gammelordfører Anton Dahl til å gå først i toget, noe han taklet godt. Men man vet når en saueflokk eller en reinflokk skal flytte fra et sted til et annet, hvor det er bedre beite, ja da har de hastverk. Og Anton hadde en jobb å gjøre for å holde folk bak seg i toget, men hva gjør nå det når 17.maifeiringen ble i år som i fjor. Men ikke som for 40-50 år siden.

Da jeg var 10-12 år gammel og gikk i toget var det mange mennesker med. Jeg husker at vi startet fra skolen og gikk til kirka hvor presten holdt tale, og det ble sang av salmer osv. Da vi startet fra skolen var alle lærerne med og stilte opp for sine elever, på rad og rekke. To og to ilag. Vi hadde musikkorps den gang, som spilte underveis mens vi gikk. Det var også lensmann og betjent først i toget og selvfølgelig ordføreren i kommunen.

Luftforsvaret stilte opp med 20 soldater som marsjerte i toget. To av soldatene holdt det norske flagget inne i kirka. En på venstresiden og en på høyresiden. Da man var ferdig i kirka, gikk turen tilbake til skolen. Lærerne stilte opp elevene, og pasientene på sykestua var ute på verandaen da man kom dit. Her ble det også holdt tale, og det ble spilt og sunget, før man altså gikk til skolen

Da vi ankom skolen fikk alle spise og drikke, med tale selvfølgelig. Etterpå var det lek for barn og voksne. Jeg husker spesielt sekkeløp som var artig.

I dag har vi jo ikke musikkorps i bygda, men jeg vet at det skal finnes instrumenter i kommunen. Når det gjelder lensmann og politi, så skal det også finnes i Kautokeino, etter det jeg vet. Men ingen politi var tilstede i år. Når det gjelder soldater, har vi HV som sikkert kunne stilt med opptil 10 soldater. Jeg som er gammel militærveteran er sikker på at HV-soldatene hadde stilt, dersom de hadde blitt spurt. I så fall hadde de gamle veteranene stilt opp, men da uten uniform da vi ikke har det hjemme lengre.

Jeg håper at det til neste år blir organisert slik det var i gamle dager, men det kommer vel an på om lærerne vil jobbe uten lønn. Jeg tror lærerne på den tiden ikke fikk lønn på 17. mai, men nå jobbet nå likevel. De ville ha en fin feiring.

En annen ting som manglet både i år og tidligere år som Forsvaret brukte å sprenge på Jametmilli om morgenen klokken 07.00. Og hvor er det blitt av skramletoget som brukte å kjøre tidlig om morgenen rundt i bygda på dagen.

Mitt forslag er:

– Presten holder kort gudstjeneste i kirka.

– Etterpå starter toget med oppstilte klasser først i toget.

– Turen går til helsesenteret, forbi aktivitetssenteret.

– Dagens tale med sang og hilsen til de gamle.

– Etterpå gå toget til Bakteharji, hvor resten av dagen blir arrangert.

– Husk å gi beskjed til vinneren av ildsjelprisen, slik at vedkommende er på plass i hallen.

Håper til slutt at 17.maitoget blir som før i tiden.

Isak Thomas Adamsen Triumf