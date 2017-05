– Det er verken ekstremt eller populistisk å vurdere behovet for flere sykehus i Norge

Dette leserinnlegget sto først på trykk i Klassekampen.

Sveinung Steinsland (H) mener det er "ekstrempopulisme" å si at man trenger flere fullverdige sykehus i Norge for å sikre beredskapen (Klassekampen 16. mai). Selv tilhører han et parti med en helse- og omsorgsminister som ville legge ned akuttkirurgien på halvparten av landets sykehus. Akuttkirurgi er en forutsetning for nødvendig beredskap.

Senterpartiet har enda ikke foreslått å bygge nye sykehus på nye steder. Men vi har foreslått at regjeringen må sikre at dersom det er over 45 minutter i transport til et traumesenter, skal lokalsykehuset ha traumefunksjon. Det er nemlig et faglig krav i Nasjonal Traumeplan. For oss betyr dette for eksempel at kirurger i akuttberedskap må gjeninnføres på Kongsberg sykehus. Regjeringen vil gå motsatt vei når de har foreslått å fjerne akuttkirurgi ved flere lokalsykehus.

Hadde regjeringen respektert de faglige anbefalingene, hadde de aldri foreslått å avvikle akuttkirurgien i Odda. De hadde aldri tillatt en utredning av akuttkirurgien i Flekkefjord, i Gravdal og aså videre. Ap og KrF har i Stortinget nylig gått inn for at ingen skal ha lenger enn 45 minutter reisetid til et lensmannskontor med pass- og våpenkontroll. Det er jo hyggelig. Men hvorfor skal ikke samme regel gjelde for avstand til akutt livreddende behandling?

Høyre og Frp har fått utredningsseksjonen på stortinget til å utrede hvor mange nye sykehus som må til for å gi befolkningen ikke mer enn 45 minutters avstand til sykehus med traumefunksjon. Sju sykehus måtte da bygges eller flyttes. Når Senterpartiet så vil arbeide for flere fullverdige lokalsykehus med traumefunksjon, kalles dette for ekstrempopulisme. Men burde det ikke bekymre Stensland og regjeringen når de nå har fått dokumentert at retten til helse er avhengig av hvor du bor? I NOU 2915:17 vises det nemlig til at flere studier påpeker at risikoen for å dø etter traumer er større i tynt befolkede områder enn i tett befolkede områder.

Det skal bli interessant å høre Høyre utdype sitt synspunkt på ekstrempopulisme til befolkningen i Alta, eller i Numedal og Kongsberg.

Å forsvare folk sin rett til likeverdig tilgang til livreddende behandling, er verken ekstremt eller populistisk. Dette treffer rett inn i selve formålet med helsepolitikken.

Det er verken ekstremt eller populistisk å vurdere behovet for flere sykehus i Norge. Det ekstreme er å la være. Og det mest ekstreme er å legge dem ned, som regjeringen i 2014 gjorde på Rjukan og i Kragerø. Eller å foreslå å fjerne akuttkirurgi ved flere, eller de fleste, som Høyre har stått for i regjering.

Til høsten er det valg, og vi forstår at Høyre og Stensland vil angripe Sp. Men neste gang vil vi anbefale et utspill av det mer seriøse slaget. Det hadde kledd Høyre bedre.

Kjersti Toppe

Helsepolitisk talsperson Sp

Per Olaf Lundteigen

Stortingsrepresentant SP