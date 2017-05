Finnmark og Troms – trussel eller mulighet?

Denne uken ble det enighet blant et flertall på Stortinget om hvordan dagens fylkeskommunale organisering i Nord-Norge skulle være i fremtiden. Å få dette avklart før sommeren har vært et ønske fra alle parter, også fylkeskommunene i nord. Resten av landet fikk sin avklaring tidligere i vinter, og det ville vært uheldig for Nord-Norge om vi skulle bli satt på vent i dette arbeidet.

Så hva betyr dette for oss som bor her? Ja, det betyr at Finnmark skal ha felles administrasjon med Troms. Dagens Finnmark Fylkeskommune (som organ) og Finnmark fylkesting skal samordnes med Troms Fylkeskommune og Troms Fylkesting. Finnmarks fylkesgrense skal bestå, og Finnmark skal ha egen valgkrets til stortingsvalg.

Hvilken oppgaver har dagens fylkeskommune? I hovedsak folkehelse, tannhelse, samferdsel (fylkesveier) og videregående skoler. Alle andre oppgaver og tjenester leveres i dag av kommune og stat – de fleste av kommunen du bor i. Nå er det foreslått å flytte flere oppgaver fra stat til fylke. Altså mer makt og beslutningsmyndighet flyttes ut av Oslo. Endelig beslutning på dette er ikke tatt, så her er det fortsatt mulighet for politikere ute i det ganske land å komme med forslag og innspill til oppgaver de mener kan løses bedre i de nye fylkene.

Hvor skal fylkeshovedstaden være? Det vil ikke Stortinget avgjøre, men som eksempel vil jeg vise til det nye Trøndelag sin organisering. De har lagt det politiske setet til en by, og det administrative setet til en annen. I Vestlandsregionen har de fordelt de ulike avdelingene på ulike byer. Slik får de samlet fagkompetansen, og skaper attraktive og spennende arbeidsplasser over hele det nye fylket. I 2017 er det fullt mulig. Vi må gjerne spørre oss selv: når var det vi sist måtte møte opp på fylkeshuset i Vadsø for å få avklart eller utført en tjeneste? For de fleste av oss vil svaret være «aldri».

I tillegg til disse gamle og nye fylkeskommunale oppgavene er det er mål for regjering å flytte flere statlige arbeidsplasser ut av Oslo. Da må vi i nord vise oss klare for å motta disse, samarbeide og lage en strategi for hva vi vil - og kan. Aldri har verden stått så åpen for oss som nå. Vi i nord skal skape verdier for landet i fremtiden, og hele landet har tro på at vi skal klare det. Da må vi være med på løpet, ha trua på oss selv - og markedsføre oss som en region som er klar til å levere tjenester på vegne av både fylket og hele landet.

Finnmark som fylke skal bestå. Hva den nye fylkesadministrasjonen skal ha for navn kommer ikke stortinget til å bestemme. Men om den nye fylkeskommunen vil kalle seg Finnmark Fylkeskommune er det både flott og historisk.

Sammen med politikerne i Troms og administrasjonen der kan vi sette oss nye mål og skape den mest attraktive regionen i landet Norge.

Men vi vil også i fremtiden være finnmarkinger.

Laila Davidsen

Stortingsrepresentant

Finnmark Høyre