I dag ble innbyggerne i Talvik kjent med at bygdas tilknytning til løypenettet nå er stengt for sesongen. Alta kommune har gjort sin plikt ved å søke for forlenget åpning av denne løypa, men fikk et klart nei fra Fylkesmannen.

Grunnen fra Fylkesmannen for å stenge Talvikløypa lyder som følge:

- Vår begrunnelse for ikke å åpne løype 3, er nærhet til hekkelokaliteter for kongeørn. Vi vurderer at det ikke bør åpnes for denne løypen, da det kan medføre forstyrrelser og skader. Det er flere registreringer av hekkelokaliteter.

Ifølge lokalbefolkningen har ikke Talvikløypa vært stengt i foregående årene for noen andre grunner enn snømangel. I år er det fortsatt svært mye snø i området, helt ned til løypestart. Kongeørn har aldri vært et tema når det gjelder Talvikløypa.

Spørsmålet er da om lokalbefolkningen klarer å ikke bli fristet å ta seg noen turer, til tross for at løypa er stengt helt til langfjord-krysset. Resultatet vil sannsynligvis være at folk likevel tar seg en tur, og siden det uansett er ulovlig å være ute å kjøre i det hele tatt, kan fristelsen være stor å kjøre utenfor løypa (og derved forstyrre kongeørnen mer enn om man skulle holdt seg på løypa). Bot får man uansett om man blir tatt, men sjansen å bli tatt utenfor løypetrasséen er mindre enn når man faktisk følger den stengte (men fortsatt oppmerkede) løype.

Uansett om intensjonene av Fylkesmannens avgjørelse var gode, så virker det for meg som lite gjennomtenkt.

Da igjen, så kan man lure på hvorfor ørnen plutselig skal ha bestemt å hekke på flere lokaliteter rundt Talvikløypa, men ikke i nabobygdene Mathisdalen eller Langfjordbotn. Har Fylkesmannen en skjult agenda? Undertegnede har ved flere anledninger i årets scooterdebatt og ellers uttalt sin uenighet med og skepsis til Fylkesmannens funksjon, og det egentlige behovet for slik maktutøvelse mot fredelige og frie mennesker.

Disse utsagn ble i noen tilfeller underskrevet med «Leder i Talvik Snescooterforening». Om det viser seg at jeg selv er å skylde for at løypa i Talvik er stengt for sesongen og Fylkesmannen driver skitten politikk og forskjellsbehandling, ønsker jeg herved å beklage til alle berørte. Det viser derimot igjen at Fylkesmannen ikke bør ha bestemmelsesrett over noen!

Uansett hva nå Fylkesmannens hensikt er i denne saken, vil det i mine øyne ikke komme kongeørnen til gode. Lokalbefolkningen er i hvert fall fly forbannet!

Stijn Van den Bruel

Leder i Talvik Snescooterforening