– Det viktigste er at en næring er bærekraftig

Reindrift foregår i nærmere 140 kommuner i Norge og nær 40 prosent av Norges areal er reinbeiteområde. Reindriften bidrar til norsk matproduksjon og skaper arbeidsplasser for flere mennesker i Norge.

FrP og Høyre i regjering har nå lagt frem reindriftsmeldingen, som tar sikte på å ytterligere forbedre rammevilkårene for næringen.

Det viktigste i enhver næring er at den er bærekraftig. Antallet rein kan ikke være høyere enn hva beiteressursene tillater, altså økologisk bærekraft.

Alle taper til slutt om bærekraften ikke ivaretas. Regjeringen fremmet derfor våren 2016 et forslag til Stortinget om å endre reindriftsloven § 60. Endringen innebar at fylkesmannen fikk hjemmel til å fastsette et midlertidig øvre reintall per siidaandel - dersom antallet rein oversteg det fastsatte målet.

Som et tiltak for å sikre bærekraften skal den enkeltes antall rein nå offentliggjøres internt i reindriften og det skal gjennomføres en gradvis innføring av obligatorisk individmerking av rein. En merking vil gi reineierne et raskere og sikrere oppgjør hos slakteriet for sine rein og i tillegg gir individmerking mulighet for å kontrollere antallet rein på en effektiv måte.

Ulike regjeringer har aldri klart å etterkomme antallet reinsdyr som Stortinget bestemte på 90-tallet og over 20 år har det vært mellom 30.000 og 35.000 for mange rein i Finnmark basert på beiteressursgrunnlaget. I dag er vi imidlertid veldig nær en økologisk næring som baserer seg på beiteressursgrunnlaget. Her har næringen gjort en god jobb.

Vi ønsker at reinkjøttbransjen skal være lønnsom og en attraktiv næring å jobbe i. Derfor vil vi nå tilrettelegge for økt profesjonalisering av bransjen gjennom fortsatt kompetanseheving, veiledning om forretningsdrift og markedsføring.

FrP og Høyre ønsker også å knytte de direkte tilskuddsordningene opp mot klassifiseringssystemet slik at vi kan premiere god drift og produksjon av kvalitetskjøtt.

Reindriftens inntekter skal i størst mulig grad skapes ved å selge etterspurte produkter og tjenester til markedet. Dette vil sikre grunnlaget for den unike næringen og kulturbæreren som reindriften er.

Jan-Henrik Fredriksen

Stortingsrep. Frp