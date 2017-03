– Regjeringen foreslår at trålrederne skal få det meste av verdiene

For Finnmark Arbeiderpartis velgere langs kysten har det betydning hva landets myndigheter beslutter når opp mot 20 % av den årlige kvote av torsk og hyse ligger i potten. Vi snakker om et årlig kvantum på nærmere 60.000 tonn torsk og 20 000 tonn hyse, til en førsthåndsomsetningsverdi på ca 1,5 milliarder kroner årlig. Nå vet vi svaret.

Høyre/Frp regjeringa foreslår i ei stortingsmelding som blei lagt fram sist fredag at trålrederne skal få mesteparten av disse verdiene når man avvikler pliktene slik:

Leveringsplikten eller tilbudsplikten som regjeringa kaller den, avvikles mot at næringa innbetaler et engangsbeløp på 100 millioner kroner.

Bearbeidingsplikten fjernes bare uten videre.

Og aktivitetsplikten avvikles mot en avkorting i relevante torskekvoter på 20 %.

Regnestykket er enkelt. Av en verdi på førstehåndsomsetning av torsk og hyse på 1500 millioner skal trålrederiene betale en engangsavgift på 100 millioner. Gevinsten første året er på svimlende 1400 millioner kroner. Snakk om lottopremie! Men det slutter ikke her. Vi snakker om en årlig verdi.

For Havfisk ASA sine konsesjonene er det knyttet aktivitetsplikt. Også her er regnestykket enkelt. Av totalt 60.000 tonn torsk utgjør kvoter med aktivitetsplikt ca 40.000 tonn. 20 % avkorting gir 8.000 tonn som skal fordeles på kystfiskerne i Nord-Norge, mens trålrederne sitter igjen med 52.000 tonn.

Trålrederne som det her snakkes om har fått konsesjon, noen sågar med dispensasjon fra deltakerloven, med en spesiell hensikt, klarest formulert i Forskrift om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse: § 1. Formålet med denne forskrift er å sikre anlegg som bearbeider fisk stabil råstofftilførsel fra torsketrålflåten

Finnmark Arbeiderparti er opptatt av at det skal være lys i husan langs kysten, at det skal foregå et aktivt fiske både i fjordene, i kyststrøkene og til havs. Fisken skal på land og produseres og dermed skape arbeidsplasser langs vår langstrakte kyst, før eksport. For Finnmark AP er det et prinsipp at naturressurser som brukes eller høstes i Finnmark og Finnmarks nærområder skal gi aktivitet og ringvirkninger der folk bor i fylke.

Hensikten med pliktsystemet har vært å skape aktivitet i kystsamfunnene og stabile arbeidsplasser i fiskeindustrien langs kysten. Dette må fortsatt være målet for at Havressurslovens § 2. Retten til ressursane med ordlyden: Dei viltlevande marine ressursane ligg til fellesskapet i Noreg, skal ha sin gyldighet.

Finnmark Arbeiderparti vil at leverings-, bearbeidings- og aktivitetsplikten opprettholdes.

Ingalill Olsen

Leder i Finnmark Arbeiderparti