– Takk for oss, og på gjensyn!

Joint Viking, årets største og viktigste øvelse for Forsvaret er nå avsluttet. Under Joint Viking har vi øvd på det som er Forsvarets hovedoppgave, å forsvare landet vårt. Derfor har denne øvelsen vært viktig for oss.

Det er fantastisk å oppleve at vi har blitt tatt så godt imot av lokalbefolkningen. Det har florert med gode eksempler på at lokalbefolkningen har hjulpet Forsvaret under øvelsen. Som et eksempel kan jeg nevne Skigruppa til idrettslaget Stil og Olderfjord bygde- og idrettslag som stilte opp med tråkkemaskin og aktivt bidro til å reparere skuter- og skiløyper etter hvert som de militære avdelingene tok seg fram.

Under en relativt stor øvelse som Joint Viking er umulig å unngå å lage bråk og støy. Her har dere vist en utrolig velvilje. Vi har hatt flere eksempler på folk som har fått ødelagt nattesøvnen sin på grunn av oss som har tatt det hele med et smil.

For en del soldater er det første gang de besøker Finnmark. Det er umulig å ikke bli bergtatt av de vakre snødekte viddene, fargespillet sola lager i snøen og det knallblåe havet. Mange av soldaten våre har også opplevd nordlyset for første gang. Det minner meg om sangen ”Finnmark” av Asle Beck: ”Det finnes et sted der hvor sola aldri går ned. Og nordlyset skinner over by, over vidder hver fjord og hvert fjell. Og styrken på stormen på havet slår bølgene inn. Til et landskap så mektig der naturen er vill”

At naturen her er både vakker og vill har vi erfart under øvelsen. Det har vært store variasjoner værmessig. Noen dager har det vært rene påskestemningen her. Andre dager har veier vært stengt på grunn av været. Jeg vil rette en spesiell takk til brøytemannskapene som virkelig som har stått på dag og natt for å gjøre veiene fremkommelige og tatt hensyn til at det har vært mye aktivitet langs veiene. Jeg vil også trekke fram Staten vegvesen for den gode dialogen og den velviljen vi har blitt møtt med både i forkant av og under øvelsen. Jeg setter også pris på det gode samarbeidet vi har hatt med lokale aktører.

Snø og vind har gjort øvelsen utfordrende for en del av de deltakende styrkene. Men det er samtidig da vi får det beste treningsutbyttet. Vi skal kunne forsvare Finnmark uansett hva slags værforhold som lurer rundt neste sving.

Joint Viking har vært en lærerik øvelse hvor hele Forsvaret har øvd sammen. Som Forsvarets øverste operative sjef og ansvarlig for øvelsen takker jeg dere for lån av øvingsområdet, og ikke minst gjestfriheten.

På gjensyn! Oainaleápme! Näkemiin!

Generalløytnant Rune Jakobsen

sjef for Forsvarets operative hovedkvarter