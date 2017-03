– Skuffet over utsettelsen

Debatten har vært opphetet og diskutert grundig under Høyres Landsmøte. Jeg er veldig skuffet over at Høyre ikke ønsker å ta standpunkt i saken, da jeg mener de burde etter å ha lagt opp til debatt i mange måneder før landsmøtet.

Jeg som leder av Finnmark Unge Høyre er svært skuffet over at ledelsen ikke ønsker å behandle denne saken i år, men utsette den til etter stortingsmeldingen om bioteknologi kommer. Jeg mener den burde kunne behandles i år, da mange er forberedt på at vi skal komme med et svar og har forberedt hele oss og hele Norge på å vedta politikk på dette området.

Det viktigste for meg i denne debatten har vært at barnet har trygghet, kjærlighet og en god oppvekst. Jeg mener at barnet kan få en like god oppvekst selv om ikke mor er barnets biologiske mor. Fra talerstolen sa jeg: «Et barn som er adoptert har i dag en like god oppvekst som et barn med biologisk mor og far, et barn som er unnfanget ved hjelp av sædceller fra en annen mann har i dag en like god oppvekst som et barn med en biologisk far.»

Hege Bjørkmann, leder

Finnmark Unge Høyre