– NRK Finnmark svikter Finnmark

Lørdag 11. mars ble det arrangert Barents Skirenn, som går over grenser og gjennom tre land; Norge, Russland og Finland. Det betyr at det også går på tvers av en Schengengrense. Det er bra gjort! 3.500 personer deltok. Her kunne man stått med kamera på 3-riks-røysa og fått unike bilder. Til vanlig får man bot for ulovlig grensepassering dersom man går rundt denne steinvarden.

Men jeg har ikke sett en eneste sak på NRK Finnmark.no fredag, lørdag, eller søndag morgen. Har jeg ikke sett godt nok etter?

I dagens politiske situasjon med Russland, er det kanskje ikke bare av nasjonal interesse, men også internasjonal interesse, at Norge opprettholder en vanlig, god kontakt med Russland på regionalt nivå. Kanskje spesielt siden det samtidig avholdes Joint Viking (6.-15. mars), en stor internasjonal militær øvelse i Finnmark fylke. Riktignok er Finnmark stort, men det er spesielt i dagens noe spente politiske situasjon. Men dette er tydeligvis ikke viktig for NRK eller NRK Finnmark.

– NRK Finnmark med Alta i sentrum – Det kvalitative oppsettet og innholdet har sunket dramatisk etter at sendingene flyttet fra Vadsø til Alta.

Barents skirennet er noe som har vært godt opplyst om og ordføreren i Sør-Varanger kommune åpnet arrangementet. Det har også vært arrangert i over 20 år, så det er neppe på grunn av uvitenhet at NRK Finnmark ikke har dekket dette. Jeg synes det er trist at redaksjonen, som skal ivareta hele Finnmark, velger å ikke prioritere denne. Det har vært lite/ingen forhåndssaker som jeg har sett. Det har vært svært lite oppmerksomhet om dette på NRK Finnmark i helga. Jeg hørte ingen ting på nyhetene på lørdag formiddag.

Skjermdump tatt av internettsidene søndag 12. mars viser at ikke en eneste sak om Barents Skirenn ligger ute. Heller ikke under «smånyhetene» på siden.

– Sannheten er at Alta er underdekket – Det er et faktum at det er vanskelig å få meningsmotstandere til å akseptere fakta om dette.

Samtidig ser man at det ligger fem saker om et hundekjøringsløp som arrangeres i den byen der NRK Finnmark har flyttet sitt hovedkontor til. Denne saken får også direktesendinger underveis og har en egen side om arrangementet. Og det har vært mye, for mye synes noen, forhåndsomtalelser. For meg ser det derfor ikke ut som om det er snakk om mangel på ressurser, men underlige valg av hvor, og til hva, ressursene brukes. Joda, det er mange flotte bilder som viser mye folkeliv under hundeløpet. Men slike bilder kunne man også fått fra Barents Skirenn, om man bare hadde valgt å være tilstede?

Det er hyggelig at lokale hendelser som hundeløpet dekkes, og dette arrangementet har deltagere som kommer langt borte fra. Samtidig kan man også si at temaet hundekjøring er smalt. Joda, det er en lokal folkefest i forbindelse med arrangementet. Men det er det også rundt Barents Skirenn og også Yukigassen som ble arrangert i Vardø i helga. Også hit kommer det folk langt borte fra.

– Alta er underdekket på kolonnekjøringer og stengte veier – Det er forskjell på muntlig tale og hesblæsende tempo og guttekjekk tone.

Man kan dessverre forstå de som kritiserer redaksjonen, etter flyttingen av hovedkontoret i Finnmark fra Vadsø til Alta, og påstander om at prioriteringen av hva som dekkes endret seg dramatisk og fått en innsnevret radius i forhold til hovedkontorets beliggenhet.

Et annet finnmarksarrangement, som man heller ikke ser en eneste sak om på NRK Finnmark, er som nevnt Yukigassen i Vardø - snøballkrigkonkurranse. Man kan argumentere med at dette er et smalt arrangement. Samtidig er det et unikt arrangement i Norge, og viktig lokalt arrangement. Også her er det et internasjonalt aspekt, man har samarbeid med japanere (der sporten kommer fra).

Mandag 13. mars, to dager etter løpet startet, er 40% av oppslagssakene på nrk.no/finnmark om hundeløpet. Ingen referat-saker om Barents skirenn eller Yukigassen. Søndag 12. mars ble Porsanger Idrettslag, jenter, norgesmestere i futsal. I skrivende stund, mandag kveld, er det ikke noe om dette på NRK Finnmarks web. De som har fulgt med på radio i dag, har ikke hørt noe om dette.

Jeg må dessverre konkludere med at det er godt vi har Facebook. Ellers hadde ikke vi finnmarkinger fått vite noe om alle de artige og viktige tingene som skjer i fylket vårt.

Jeg har trodd at det var det statlig finansierte NRK, og herunder NRK Finnmark, sin oppgave i distriktssendingene å formidle bredt fra sitt distrikt. Har jeg trodd feil?

Sylvi Jane Husebye