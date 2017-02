– Sannheten er at Alta er underdekket

Det er hyggelig at publikum bryr seg om NRK Finnmark. Det er jo de vi er til for! Tidligere redaktør i forskjellige samiske medier, Odd Mathis Hætta, hevder i et innlegg at Alta er verdens sentrum for NRK Finnmark. Hætta bommer i påstanden. NRK Finnmark har sitt hovedkontor i Alta, men vår virksomhet er spredt i Finnmark. Han bruker Finnmarkssendinga som grunnlag for påstanden, en sending som er laget for folk flest. Det ligger mye vitenskapelig forskning, prøving og feiling bak det sendeskjemaet distriktskontorene i NRK nå har. Aldri har vi vært mer fininnstilt på å nå folk flest, enn det vi er nå. Vi har heller aldri hatt mer kunnskap og bevissthet rundt musikkvalget enn nå. NRK P1 skal være nettopp godt selskap med nyheter. NRK P2 tilbyr fordypning. Generelt har distriktskontorene en oppslutning blant folk på rundt 40 prosent. Finnmarkssendinga er ikke noe unntak. Det er en i særklasse høy oppslutning både i Norge og ellers i verden, selv om vi nå med innføringen av DAB+ får mer enn 30 riksdekkende kanaler å konkurrere med. Så noe må vi ha gjort riktig, selv om sendingene ikke tilfredsstiller alle lytteres behov.

– NRK Finnmark med Alta i sentrum – Det kvalitative oppsettet og innholdet har sunket dramatisk etter at sendingene flyttet fra Vadsø til Alta.

Så til noen av påstandene i Hættas innlegg jeg føler behov for å kommentere spesielt: " NRK Finnmark har et fast mønster, om morgenen etter dagsnytt på hele time følger 3 minutters nyhetssending, så 3 min. musikk, så prat i 3 min. av typen «fint vær», «glem ikke solbriller» «hva skriver FB, Instagram, Twitter», så 3 min musikk, studioprat om «ingenting» så musikk i 3 min. osv. Nordnorsk- og nordområdemusikk er totalt fraværende"

NRK Finnmark har i hver eneste morgensending nyhetsoppdateringer, vær og trafikk i hver halvtime. Vi har to lengre nyhetssendinger, to aktualiteter og dagens debatt. Aktualitetene varierer fra to og et halvt minutt til fire minutter. Prinsippet er at vi har først lokale egenproduserte nyheter, deretter gir vi publikum et overblikk over hva andre medier i Finnmark skriver, deretter gir vi en oversikt over hva folk er opptatt av på sosiale medier. Debattene, som har dagsaktuelle temaer, varierer fra fem til syv, kanskje åtte minutter. Dette er langt fra påstanden om: "seks timers sending uten mål og mening". Det er videre to til tre nordnorske artister på spillelista i hver sending.

Finnmarkssendinga på ettermiddagen følger opp det som er dagens nyheter og aktualiteter. Musikken velges ut etter de samme kriteriene som på morgensendingen.

Men her er mer å kommentere: "Man kan stadig høre, skal vi si det pent; slentrende og nesten snøvlende mannsstemmer og kvinnestemmer som snakker barnespråk til lytterne."

Alle som jobber med formidling i NRK bestreber seg på å snakke TYDELIG. Det betyr ikke at vi ikke også skal kunne være muntlig i formen på en direktesending. Det å kun holde seg til et ferdig skrevet manus når vi snakker i radioen er historie, heldigvis. Det var nok riktig for sin tid, men ikke nå lenger.

Når det gjelder den geografiske dekninga av Finnmark, som Hætta mener er sentrert rundt Alta, så har vi fått høre den påstanden mange ganger. Det er et faktum at det er vanskelig å få meningsmotstandere til å akseptere fakta om dette. Sannheten er at Alta er underdekket i forhold til antall saker og antall innbyggere. Vi har langt flere saker fra andre steder i fylket enn vi har fra Alta. Når vi sender en reporter ut på gata i Alta, så blir vi kritisert for å være for opptatt av Alta. Det er greit at folk mener det, men det er ikke sant av den grunn. Hver dag diskuterer vi hvordan vi kan dekke fylket på best mulig måte, selv om hovedkontoret befinner seg i Alta.

Vi som jobber i NRK Finnmark er opptatt av Finnmark og folket som bor der. Det er ingen andre som gir et tilbud i nærheten av det NRK Finnmark gir, i Finnmark. Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger på hva vi kan gjøre bedre, men det vil det være en fordel om debatten ikke forstyrres av usannheter og karakteristikker vi ikke har mulighet til å forsvare oss mot.

Morten Ruud

Distriktsredaktør, NRK Finnmark