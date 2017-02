– Vi er ikke mot at bussene skal gå om Saga

Finnmark fylke har laget et ruteopplegg for bybussen i Alta som tok til ved anbudsoppstart 1. januar 2016, hvor ønskene til kommunen v/Abrahamsen Wiik med timesavganger fra Sentrum ble gjennomført.

Dette betyr at en buss skal bruke 1 time på runden fra Sentrum – Hjemmeluft – Sentrum – Nerskogen – Kaiskuru – Sentrum, noe som vi sa fra ville være vanskelig å gjennomføre ved at bussene skulle være i rute. Det trur jeg også det reisende publikum i Alta kan bekrefte at bussene daglig er en 10-15 min. forsinket, faktisk opp til 30 min. når det er ekstra mye reisende eller trafikkbilde tilsier det. Både verneombudet og jeg som tillitsvalgt har i brevs form til Boreal Buss og fylket påpekt den belastningen det er for sjåførene og daglig kjøre under slike forhold.

Dagens rutteoppsett ser veldig strømlinjeformet ut i rutetabellen, men det lar seg ikke gjøre å kjøre etter den tabellen, så skal man forbedre tilbudet så må man også være villig til å gå bort fra times avganger fra sentrum og la bussen få den tiden den trenger på en runde. Trur også at de reisende heller vil ha en buss som kommer og går etter rutetabellen slik at man vet at man rekker jobb eller skole. Det som det legges opp til nu med et tilbud til Saga ved at andre ringruter skal anløpe boligefeltet, vil ikke gi et fullgodt tilbud, især på kveldstid.

Hvis man fraviker kommunens krav om timesavganger og lar bybussen også gå rundt Saga med den tiden den trenger, så vil man få et fullgodt tilbud den tiden av døgnet som bybussen går. Vi som sjåfører er helt klart interessert i å betjene de områdene hvor folket i Alta bor og Saga er et vekstområde som absolutt burde ha et fullgodt tilbud når det er mulig.

Før det nye anbudet tok til hadde vi fått tilpasset tidene på byruta slik at vi brukte 1 time 10 minutter på den runden vi i dag må klare på 1 time, og selv da kunne det hende at vi ble litt forsinket hvor trafikken eller antall passasjerer medførte dette. Det er fullt mulig å lage et opplegg for bybussen, som utenom rushtiden har kortere tid på runden mens man i rushtiden øker tidsbruken tilpasset det som må til for å holde rutetabellen,

og det trur jeg at alle vil være fornøyd med. Det må være mulig å lage et opplegg hvor de reisende kan møte opp på holdeplassene til fastsatte tider og at bussene kommer uten store forsinkelser.

Som tillitsvalgt er vi ikke i mot at bussene skal gå om Saga eller andre områder, men vi er i mot et opplegg som medfører oss store belastninger i form av stress og mange mishagsytringer fra sinte passasjer på grunn av et uholdbart ruteopplegg som vi ikke har hatt noen innvirkning på verken før eller etter anbudsoppstart.

Tor-Arne Labahå

Tillitsvalgt Boreal Buss

Avdeling Alta