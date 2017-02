– Deprimerende at de har et hav av tid

Hver dag er det barn og ungdom som opplever mobbing i skolen og i barnehagen. For noen av de er opplevelsene så ødeleggende at det kommer til å forfølge de resten av livet. Det er rett og slett deprimerende at Alta kommune med politisk ledelse og administrasjonen ser ut til å ha et hav av tid til å gjøre noe med det.

Knut Klevstad, Krf, påpeker det selv i sitt leserinnlegg i Altaposten. For over 2 år siden, i 2014, fikk Krf et enstemmig kommunestyre til å be administrasjonen utrede en egen stilling for å ivareta barn som blir mobbet. Ingenting er skjedd, og vi venter fremdeles. Alta kommune har heller ikke gjennomført den mobbekampanjen kommunestyret (etter initiativ fra Venstre) vedtok i 2015. Det er over 1 år siden og heller ikke her har noe skjedd, annet enn at administrasjonen har omdøpt sin årlige venneuke som allerede finner sted, som skolenes mobbekampanje. Det var ikke dette vi så for oss.

Etter initiativ fra Frp, foreslo Venstre, Sp og Kystpartiet sammen med Frp i sist kommunestyre å opprette et mobbeombud fra høsten 2017. Alta kommune har hatt tid nok i massevis til å vurdere forslagene som er kommet tidligere, det er på tide med handling. Ikke mere utsettelser og utredninger. Gjør noe NÅ!

Det er fryktelig å oppleve mobbing. Ikke bare for barnet/eleven som blir utsatt for det, men det griper tak i hele familier og legger en følelse av fortvilelse over hele tilværelsen. Vi kan ikke vente med å prøve å gjøre noe. Det finnes ingen garantier for at det ene tiltaket vil hjelpe bedre enn det andre, men vi må i det minste vite at vi iallefall prøve og gjorde vårt ytterste til å hjelpe så mange som mulig. Mange opplever å stå helt alene i dialogen med skolene, og har ingen ved sin side når feks. rektor ikke er enig i at en har en mobbesak, eller man ikke kommer til enighet om hvilke tiltak som må settes iverk. Det er derfor viktig med en nøytral 3 part som kan bistå i gode prosesser, og være en støtte først og fremst for de elevene og foreldre som er involvert.

Krf, Ap, Sv og Mdg vil atter engang å bare utrede saken. Og da kun et trivselsombud. Det var under ”nåde” at posisjon gikk med på å ta inn ordet mobbeombud i teksten. Venstre, Frp, Sp og Kystpartiet ble tvunget til å stemme for forslaget, etter at vårt eget forslag om å gjøre noe allerede fra høsten av, falt. Det ville tatt seg dårlig ut å stemme imot, men jeg er overhodet ikke sikker på at det kommer noe mer konkret ut av denne utredningen når man ser tilbake på alle vedtakene som aldri blir gjort noe med likevel.

Men det er jo lov å håpe. For vi har ingen tid å miste, og ingen skal måtte ha det vondt i skoletiden. Da har vi alle mislykkes. Ikke bare i skolen, men hele Altasamfunnet. Vi må ta et krafttak mot mobbing, og vi må gjentatte ganger minne hverandre på å forsøke å gjøre noe med det. Selv om det ikke rammer oss selv.

Trine Noodt (V)