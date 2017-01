– Ikke bli fanatisk – vi må kose oss også!

Jeg er stadig i møte med mennesker som ønsker å leve sunnere, men som ofte ikke klarer det på sikt. Det er nå et nytt år og mange setter seg forsett om å gå ned i vekt, komme i form og spise sunnere. Treningssentrene er fulle og vi bombarderes av tips og trender: fitness, lavkarbo, ketose diett, pulverkurer, slankepiller og mer. Det er blodig alvor og NÅ, nå skal vi virkelig få det perfekte liv.

Etter flere års erfaring og møter med motiverte mennesker som virkelig ønsker å endre livsstil, har jeg sett mange eksempler på at en ofte lar seg rive med. Hvermansen tar til seg tips og råd fra supermosjonister og topptrente atleter - jeg vil til og med kalle de fanatikere - og forventer at disse også skal fungere for dem. Fornuften og realiteten blir glemt i higet etter den perfekte kroppen. Men, er det slik en skal holde på livet ut: Telle kalorier, veie og måle alt man setter i munnen, ikke kunne ta seg en fest, spise godteri, ligge på sofaen eller nyte en skikkelig feit middag uten å få dårlig samvittighet?

Det nyttårsforsettet tar vi igjen til neste år.

Jeg mener nøkkelen til et sunt liv med overskudd og energi handler om å gjøre små ting hver dag som gir deg overskudd og lyst til å gjøre det man ønsker, med god samvittighet. Ikke bli fanatisk, folkens - vi må kose oss også! Det er det ditt sunne liv handler om.

Ane Kvammen

Ernæringsfysiolog og personlig trener