Torbjørn vant forsker-NM

UiT gjorde rent bord under finalen på Byscenen i Trondheim. UiTs andre finalist, Morten Svendsen Næss fra Institutt for medisinsk biologi, kom nemlig også videre til superfinalen – og tok andreplassen i konkurransen.

To til superfinalen

Holmen er klar på at han har lært mye i kveld:

Under kveldens presentasjoner brukte han blant annet ballonger for å visualisere forskningen.

– For meg som ikke har drevet så mye med dette før, kjennes det ut som om jeg har sprunget et maraton. Jeg er helt ferdig. Men det blir likevel feiring i kveld, sa Øygard Skodvin.

Formålet med Forsker Grand Prix er å gi forskningsformidling mer oppmerksomhet og større prestisje, samt bidra til å synliggjøre doktorgradsforskningen. Skodvin legger ikke skjul på at han har jobbet mye med Forsker Grand Prix de siste månedene:

Ti unge forskere fra ulike studiesteder i Norge kjempet lørdag kveld om å vinne finalen i Forsker Grand Prix i Trondheim. Torbjørn Øygard Skodvin, en av de to kandidatene som representerte UiT Norges arktiske universitet, kapret førsteplassen, skriver UiT Norges arktiske universitet.

– Dette var utrolig kjekt. Jeg er veldig takknemlig, det har vært fantastisk å være med på Forsker Grand Prix. Underveis har jeg fått så god hjelp av universitetet, familie og venner. Pokalen er såpass tung at jeg kjenner at jeg har vunnet, sa en fornøyd og overveldet Skodvin rett etter at vinneren var kåret.

UiT Norges arktiske universitet gjorde rent bord på byscenen i Trondheim, under NM for forskere.

Næss driver med molekylær grunnforskning ved UiT, nærmere bestemt autofagi. Denne prosessen er viktig for avfallshåndteringen i cellene. Nedsatt autofagi er assosiert med blant annet muskelsykdom og Parkinsons. I sine presentasjoner brukte Næss Tromsøya som sammenligning for å gi et bilde av forskningen.

– Dette var artig. Det var nok dessverre en verdig vinner. Det blir nok litt forskingsformidling på meg framover også, sa Næss med et smil etter at vinneren var kåret.

– Jeg er utrolig stolt over innsatsen til begge våre studenter som deltok i Forsker Grand Prix. Spesielt gledelig er det at Torbjørn vant, sier Anne Husebekk, rektor ved UiT.

Den tredje kandidaten som kom videre til superfinalen var Brittany Marie DiSanti fra Høgskolen i Oslo og Akershus.

Tredje UiT-forsker som vinner

UiT har vært representert i den nasjonale finalen tre ganger tidligere – og vunnet to av dem. Kajsa Møllersen, postdoktor i samfunnsmedisin ved UiT, vant i 2012, og Audun Hetland, førsteamanuensis i psykologi ved UiT, vant i 2011. Sistnevnte har også vært mentor for de ti UiT-kandidatene som var med i regionfinalen denne sesongen.

– Forsker Grand Prix er et utstillingsvindu der unge forskere får vist fram forskninga si på en interessant og lettfattelig måte for folk flest. I den nasjonale finalen møtes de flinkeste formidlerne i landet, men nivået ved UiT er så bra at de beste herfra har mulighet til å strekke seg langt – kanskje helt til topps, har Hetland tidligere uttalt.

De andre finalistene i lørdagens finale var fra Oslo, Bergen, Porsgrunn, Trondheim og Bergen.