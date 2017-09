Gikk fra dør til dør

To representanter fra Norges Røde Kors i hvit vest og nettbrett gikk denne uka fra dør til dør i Alta.

– Vanligvis verver vi medlemmer i Oslo, men nå har vi valgt å reise hit, forteller Jardar Solli der han står i døra hos oss en kveld.

Han går sammen med venninnen fra dør til dør i det rolige nabolaget.

Disse Røde Kors-representantene verver medlemmer av Norges Røde Kors, men bedyrer at noe av det som kommer inn, også går til lokallaget.

– Vi har vært i kontakt med lokallaget her i Alta nå, så de vet at vi er her, forteller han.

Andre steder Røde Kors har vervet medlemmer på denne måten har de blitt mistenkt for å være svindlere. Det er de altså ikke. Representantene skal ha på seg de karakteristiske hvite Røde Kors-vestene og skal kunne legitimere seg. De har ikke innsamlingsbøsser.

– Vi er blitt veldig godt mottatt her i Alta og mange har sagt ja, og mange er veldig hyggelige, synes Jardar.