Massemønstring mot Mugabe i Zimbabwe

Onsdag tok regjeringshæren i Zimbabwe makten og satte den 93 år gamle presidenten i husarrest, men nekter for at det var snakk om et militærkupp.

Mugabe, som på stadig mer autoritært vis har ledet landet i 37 år, nekter å gå av, til tross for at regjeringspartiet ZANU-PF nå stiller seg bak dette kravet.

Krigsveteraner

Zimbabwes krigsveteraner, som tidligere har støttet Mugabe, oppfordret lørdag til masseprotest, og i morgentimene ankom det busslaster med demonstranter fra hele landet.

– Vi vil gjenopprette stoltheten vår og lørdag er dagen, vi kan avslutte jobben militæret har startet på, sa Chris Mutsvangwa, styreleder i foreningen for krigsveteraner i Zimbabwe.

Foreningen støtter i likhet med forsvarsledelsen tidligere visepresident Emmerson Mnangagwa, som ble avskjediget av presidenten tirsdag.

Lystig stemning

Stemningen i Harares gater var i morgentimene lørdag fargerik og lystig, og det ble tutet med bilhorn og danset og sunget.

Demonstrantene bar plakater med krav om at Mugabe må gå av, og soldater fulgte det hele fra sidelinjen.

– Det er rene julestemningen, sa en av demonstrantene, Fred Mubay, som mener innbyggerne i Zimbabwe har lidd lenge nok.

