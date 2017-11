Amerikanske flygere i trøbbel etter penis-stunt i lufta

NTB utenriks

Innbyggerne i Okanogan i delstaten Washington fikk se «kunstverket» torsdag, og bilder av kjempepenisen på himmelen ble raskt spredt på sosiale medier.

US Navy medga raskt at det var et av deres F/A-18 jagerfly som sto bak og lovet at de to flyets cockpit kan vente seg en reaksjon.

– Flymannskapets handling var helt uakseptabel og stikk i strid med den amerikanske marinens grunnleggende verdier, sier en talskvinne for basen flyet kom fra.

– Flymannskapet er satt på bakken og vi gjennomfører nå en grundig etterforskning. De vil bli stilt til ansvar for sine handlinger, sier Leslie Hubbell, som kaller penis-stuntet på himmelen uansvarlig og umodent.

