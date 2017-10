May ber EU-borgere og deres familier bli i Storbritannia

NTB utenriks

– EU-borgere som har skapt seg et liv i Storbritannia er viktige bidragsytere. Vi ønsker at de og deres familier skal bli boende. Jeg kan ikke være tydeligere, skriver May.

Brevet kommer etter at kritikere hevdet at politikerne i Storbritannia bruker EU-borgerne som brikker i brexitforhandlingene.

– Dette kunne ikke vært lenger fra sannheten, skriver May.

Videre opplyser hun at det vil bli etablert en digital løsning, som skal godkjennes av europeiske statsborgere, der EU-borgere kan registrere at de er bosatt i Storbritannia.

Flere EU-ledere, deriblant EUs president Donald Tusk, har etterlyst slik informasjon.

Torsdag og fredag samles stats- og regjeringssjefene i EU til toppmøte i Brussel for å snakke om brexitforhandlingene. Det er ventet at konklusjonen vil bli at forhandlingene ikke har kommet langt nok til å starte forhandlinger om rammene for en framtidig handelsavtale. Så langt har de kun forhandlet om vilkårene for selve skilsmissen.

