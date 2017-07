Trump vurderer å sparke justisminister Sessions

Trump skal også ha gått en ny runde med sine nærmeste om å sparke Sessions fra regjeringen.

– Justisminister Jeff Sessions har håndtert Hillary Clintons forbrytelser VELDIG dårlig, tvitrer Trump.

Presidentens sinne over Sessions' beslutning om å erklære seg inhabil og trekke seg unna granskingen av Russlands forsøk på manipulering av valget, rant tirsdag igjen over i full offentlighet. Presidenten omtalte Sessions som «beleiret».

Høyttenkning

Bak lukkede dører skal Trump de siste dagene ha tenkt høyt om de mulige følgene av å sparke Sessions som justisminister. Dette bekreftes av tre personer som nylig har snakket med presidenten.

Det er ikke mange dagene siden Trump hamret løs på Sessions i et intervju med The New York Times for å ha skygget unna Russland-granskingen. Da sa Trump at han ville ha utpekt en annen justisminister, dersom han hadde visst at Sessions ville unndra seg ansvaret med å lede arbeidet.

President Trump snakker ofte om utskiftninger i mannskapet uten at det blir noe av det, så dem som har snakket med ham om dette, sier det slett ikke er sikkert at det skjer noe skifte nå, kanskje ikke i det hele tatt.

Skurkete Hillary

– Hvorfor går ikke komiteer og granskere, og selvsagt vår beleirede justisminister, etter skurkete Hillarys forbrytelser og kontakter med Russland, spør Trump i en av sine twittermeldinger.

Denne ble sendt rett før hans svigersønn og nærmeste rådgiver, Jared Kushner, tok turen til Kongressen for å bli utspurt om sine kontakter med russerne. Tidlig tirsdag gjenopptok Trump sine twitteraktivitet. Igjen var det Jeff Sessions' VELDIG svake håndtering av Hillary Clintons forbrytelser som var tema.

I en annen melding skriver presidenten at det var forsøk fra Ukraina på å svekke hans kampanje og samtidig fremme Hillarys. «Hvor er justisministerens gransking?» spør Trump.

Trekke seg

Den tiltakende mobbingen av Sessions har utløst spekulasjoner om hvorvidt han vil trekke seg av egen fri vilje dersom Trump ikke får seg til å sparke ham. Til dette har Sessions svart at det er en ære å få tjene landet og Trump og at han ikke har til hensikt å gå av.

President Trumps nye kommunikasjonsdirektør, Anthony Scaramucci, sa i et radiointervju tirsdag at det «sannsynligvis er riktig» at Trump vil ha Sessions til å trekke seg. Han la til at Trump åpenbart er frustrert og at de to må få løst denne floken.

(©NTB)