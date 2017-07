CARE: – Situasjonen i Jemen er en skam for menneskeheten

I slutten av juni ba FN verden om å få opp øynene for hva som skjer i Jemen. Krigen mellom Houthi-opprørere og regjeringen har blant annet ført til omfattende matmangel og sult.

– Vi er nå i det 21. århundre og den nåværende situasjonen er en absolutt skam for menneskeheten, sier Wolfgang Jamann, som er internasjonal sekretær i CARE.

– Tusenvis av sivile er døde siden konflikten startet og millioner har blitt fordrevet inne i landet.

En koleraepidemi herjer i alle Jemens 22 provinser og over 320.000 mennesker er hittil smittet. Epidemien har til nå kostet minst 1.828 mennesker livet, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

Ifølge Jamann har 60 prosent av landets befolkning lav matsikkerhet og over halvparten av befolkningen mangler tilgang til rent drikkevann.

– Flere områder i Jemen er kun et steg unna sultkatastrofe, fortsetter han og ber det internasjonale samfunnet sette en stopper for lidelsen.

WHO anslår at over 8.000 mennesker er drept og 44.500 mennesker er såret i krigen. Jemen har en befolkning på rundt 27 millioner mennesker.

(©NTB)