USA mener Liu må få velge sine egne leger

Mandag opplyste Liu Xiaobos advokat at mannen som i 2010 ble tildelt Nobels fredspris, er prøveløslatt etter å ha fått uhelbredelig leverkreft. Han skal være flyttet til et sykehus i Shenyang.

Fengselsmyndighetene i provinsen Liaoning opplyser at han får behandling av åtte velrenommerte kreftspesialister.

61-åringen er en av Kinas mest kjente aktivister, og han har i flere tiår jobbet for mer demokrati og kjempet for menneskerettigheter i landet. I 2009 ble han dømt til fengsel i elleve år for å ha vært medforfatter av et opprop til støtte for demokrati i Kina.

– En parodi

Aktivister mener prøveløslatelsen ikke gjøres på humanitært grunnlag, men skyldes at myndighetene i Kina ønsker å unngå mulige reaksjoner dersom den kjente menneskerettsforkjemperen skulle dø i fengsel.

– Antakeligvis vil de ikke at han skal dø i fengsel – de vil at han skal dø et annet sted, sier Sophie Richardsons, landansvarlig for Kina i Human Rights Watch.

Advokaten Yu Wensheng sier at Lius dødsfall vil være et «kraftig slag» for Kinas menneskerettsbevegelse. Kina har blitt kritisert for hvordan landet har behandlet aktivister og dissidenter, og Kina-forsker Patrick Poon hos Amnesty International sier man nå slår hardere ned på menneskerettsforkjempere og aktivister.

– Ikke fri

Den amerikanskbaserte menneskerettsorganisasjonen Dui Hua sier at en person som får prøveløslatelse på medisinske vilkår i Kina, ikke er «fri eller løslatt», og at lokale sikkerhetsbyråer kommer til å «se til» personen.

USA ba mandag Kina la Nobels fredsprisvinneren og kona hans, Liu Xia, få bevege seg fritt og la ham selv velge leger. Flere hundre kinesiske advokater, aktivister og venner har signert en underskriftskampanje der de ber om at myndighetene gir Liu «fullstendig frihet».

Amnesty International uttalte mandag til NTB at de håper at Liu får leve siste del av livet som en fri mann og sa at de forventer at myndighetene i mange land, inkludert Norge, insisterer på at kona hans blir satt fri.

I en kortfattet uttalelse mandag sendte det norske utenriksdepartement sine tanker til Liu og hans familie. UD understreket da at det er viktig at 61-åringen får medisinsk behandling.

Kona bekreftet sykdommen

Kona Liu Xia har sittet i husarrest i Beijing siden 2010. I en video lagt ut sent mandag sier hun at behandling for kreften er nytteløst.

– De kan ikke utføre kirurgi, kan ikke bruke stråling, kan ikke benytte cellegift, sier en gråtkvalt Liu.

En kilde nær familien bekrefter overfor Reuters at spredningen av kreften gjør det umulig å helbrede Liu Xiaobo, men at han og kona ønsker å reise til Beijing for å motta behandling der. Kinesiske myndigheter har ikke tillatt dette.

Opplysningene om Lius sykdom er ikke bekreftet av kinesiske myndigheter, og en talsmann for landets utenriksdepartementet sa til nyhetsbyrået AP at han ikke kjenner til den siste utviklingen i saken.

(©NTB)