Trump tror fremdeles han får avviklet Obamacare 

Til "Fox and Friends" sier Trump at han tror republikanerne ikke er langt unna å få gjennom reformen. En rekke av kongressmedlemmene hans har derimot gått ut og sagt at det kan bli tøft å få gjennom endringene som langt på vei ville betydd slutten på Obamacare.

Republikanerne har 52 seter av Senatets totalt 100 seter og kan bare tåle at to unnlater å stemme for forslaget for å få det gjennom. Ingen av de 48 demokratene støtter forslaget. Lørdag ble det klart at enda en republikansk senator, nummer fem i rekka, ikke vil stemme for helsereformen som Senatet behandler.

Med mindre noen av de fem kan overbevises om å endre standpunkt, ser det ut til å gå mot et sviende nederlag for Trumps forsøk på å avvikle Obamacare.

