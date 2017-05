Macron: Frankrike vil gjøre alt for å bistå britene i kampen mot terror

– Vi vil være her for å samarbeide og gjøre alt vi kan for å øke samarbeidet på europeisk nivå, og for å gjøre mer mot terror fra et bilateralt utgangspunkt, sa Macron da han fredag møtte May under G7-møtet på Sicilia.

May svarte med å si at terrorangrepene som både Storbritannia og Frankrike har vært rammet av, viser hvor viktig det er å samarbeide for å bekjempe terror.

May er under toppmøtet ventet å be G7-landene gjøre mer for å presse store internettselskaper som Facebook og Twitter til å gjøre mer for å fjerne ekstremistisk innhold på nettet.

