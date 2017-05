Labour-leder knytter terrortrussel til britisk krigføring i utlandet

Fredag var valgkampen i Storbritannia for alvor i gang igjen etter at den ble satt på vent som følge av terrorangrepet mot Manchester Arena mandag kveld, der 22 personer ble drept.

I sin første valgkamptale etter angrepet framholdt opposisjonslederen at det er en forbindelse mellom kriger i utlandet og terrorisme på britisk jord.

Han tok også til orde for en ny utenrikspolitikk som skal senke terrortrusselen.

– Krigen mot terror virker rett og slett ikke, sa Corbyn og lovet endringer både hjemme og i utlandet hvis Labour vinner valget.

– Upassende

Sikkerhetsminister Ben Wallace i den borgerlige regjeringen reagerer sterkt på uttalelsene, som han kaller «upassende og dårlig timet», ifølge BBC.

Heller ikke lederen for Liberaldemokratene, Tim Farron, er nådig i sin kommentar. Han mener det er «grotesk» at Corbyn bruker angrepet i Manchester til å score et politisk poeng.

Corbyn, som var imot britisk deltakelse i de USA-ledede invasjonene i Irak og Afghanistan, viser til at mange eksperter har pekt på sammenhengen mellom britisk støtte til kriger i utlandet og terrorangrep på britisk jord.

– Fortsatt skyldige

Men han sier også at dette ikke reduserer skylden til de som «angriper våre barn», og at ingen regjering vil kunne forhindre ethvert terrorangrep.

– Vi trenger en smartere måte å redusere trusselen fra land som gir terrorister næring og genererer terrorisme, sa Corbyn.

Labour-lederen, som tilhører partiets venstrefløy, stemte også mot NATOs bombing i Libya før den autoritære lederen Muammar Gaddafi falt, og han er også imot vestlige luftangrep i Syria.

