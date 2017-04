Norge øker støtten til sultofrene i Jemen

Den norske støtten til Jemen blir i år på 212 millioner kroner, nesten 100 millioner kroner mer enn i fjor, opplyser Utenriksdepartementet.

– Den humanitære situasjonen i Jemen er svært dramatisk, og sivilbefolkningen utsettes hver dag for store lidelser, sier utenriksminister Brende på en giverkonferanse for Jemen som finner sted i Genève tirsdag.

Den norske støtten kanaliseres via flere FN-organisasjoner, Røde Kors-bevegelsen og humanitære organisasjoner som samarbeider med lokale partnere i Jemen.

Norge bidrar også gjennom Verdensbanken, FNs nødhjelpsfond CERF og fondet for utdanning i krise og konflikt – Education Cannot Wait.

Ifølge FN trengs det i år 18 milliarder kroner for å dekke hjelpebehovet i Jemen, men hittil har medlemslandene bare gitt tilsagn om 15 prosent av dette.

– Det må raskt mobiliseres mer humanitær bistand til Jemen og hjelpearbeidere må sikres humanitær tilgang, sier Brende.

Han etterlyser en fredsløsning i landet, der Houthi-militsen og deres allierte har vært under angrep fra en Saudi-ledet koalisjon siden mars 2015.

– En politisk løsning basert på forhandlinger er nødvendig for få slutt på lidelsene til den jemenittiske sivilbefolkningen. Norge støtter derfor FNs spesialutsendings forsøk på å få partene tilbake til forhandlingsbordet så raskt som mulig. Det er viktig at FNs generalsekretær Antonia Guterres har varslet at Jemen er et av de land han vil prioritere, sier Brende.

