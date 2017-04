Japansk firma hevder fransk valg ble forsøkt hacket

Digitalansvarlig for Macrons valgkamp, Mounir Mahjoubi, bekreftet mandag at det har vært forsøk på hacking, men sier at disse ble forhindret.

– Det er alvorlig, men det ble ikke gjort noen skade, sier han.

Forsøkene på å hacke Macrons apparat skal ha funnet sted i desember.

Japanske Trend Micros uavhengige rapport dokumenterer 160 forsøk på elektronisk spionasje. Hackere skal blant annet ha satt opp en falsk nettside for å lokke passord fra medlemmer av Macrons stab.

Opplysningene følger tidligere meldinger om at den franske presidentkandidaten ble utsatt for falske nyheter i russiske medier, som ønsker en mer prorussisk kandidat som president. En talsmann for Macron sa i februar at russere sto bak flere cyberangrep mot Macrons valgkampnettside og epostservere.

Russiske myndigheter har gjentatte ganger avvist påstander om at de skal ha forsøkt å påvirke det franske valget eller beordret hackingen.

