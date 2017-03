Politiet i Kongo beskylder opprørere for massedrap

Politifolkene ble drept i det som omtales som et bakholdsangrep fredag. Flere av de drepte fikk hodet kuttet av, og likene ble lagt i en massegrav. Ugjerningen ble utført av tilhengere av militsleder Kamwina Nsapu, sier polititalsmann oberst Pierre-Rombaut Mwanamputu.

Angrepet skjedde rundt 75 kilometer nord for byen Tshikapa. Politifolkene kjørte i to lastebiler fra forsvaret lastet med en anselig mengde utstyr som angriperne tok, sier Mwanamputu i en uttalelse. Den nasjonale politistyrken «fordømmer sterkt denne massakren» og har innført hastetiltak for å skjerpe sikkerheten i den delen av landet, heter det videre i uttalelsen.

Den avsidesliggende regionen har blitt herjet av vold siden midten av august i fjor, da regjeringsstyrker drepte stamme- og militslederen Nsapu, som hadde gjort opprør mot regjeringen til president Joseph Kabila. Sammenstøtene mellom regjeringsstyrkene og militsen startet sentralt i regionen Kasai, men har siden spredd seg til to naboprovinser. Minst 400 mennesker har så langt mistet livet.

FN beskylder Kamwina Nsapu for flere overgrep og for å bruke barnesoldater. Også regjeringsstyrken får jevnlig kritikk fra FN for overdreven maktbruk mot militsen, som stort sett er bevæpnet med stokker og katapulter.

