EU åpner opp for å la landene kjøre i ulik fart

De 27 medlemslandene som blir igjen i EU når britene går ut, vedtok lørdag en erklæring som åpner opp for ideen om samarbeid i flere hastigheter i EU.

Ideen splitter medlemslandene dypt, og Polen truet med å nekte å undertegne erklæringen, som ble vedtatt da de 27 landene samlet seg for å feire EUs 60-årsdag i Roma lørdag formiddag.

Polens statsminister Beata Szydlo stoppet opp et sekund og lot blikket gli over forsamlingen, som for å holde de øvrige lederne i uvisshet. Men så undertegnet også hun det to sider lange dokumentet.

"Vi vil opptre samlet, i ulik hastighet og intensitet hvor nødvendig, mens vi beveger oss i samme retning, som vi har gjort i fortida, i samsvar med traktatene og med døra åpen for dem som ønsker å bli med senere", het det i erklæringen.

Setningen er blitt utvannet gjennom forhandlingene mellom de 27 landene. I et tidligere utkast som NTB har fått tilgang til, presiseres det også at noen land kan "gå tettere, lengre og raskere på noen områder", men denne formuleringen ble til slutt tatt ut av dokumentet.

Spesielt gamle medlemsland i vest mener større differensiering av samarbeidet er nødvendig for at EU skal utvikle seg videre.

Andre frykter derimot at de skal stenges ute fra det gode selskap, og at det skal dannes et nytt "jernteppe" i Europa der et A-lag i vest samarbeider tettere og tettere, mens et B-lag i øst blir hengende igjen.

