Kinesisk toppdiplomat besøker USA

Jiechi, som tidligere har vært kinesisk utenriksminister, er nå ansvarlig for utenrikssaker i statsministerLi Keqiangsrådgivergruppe. Mandag og tirsdag møter toppdiplomaten kolleger i USA for å diskutere bilaterale forhold, opplyser kinesiske utenriksmyndigheter. I tillegg er et møte mellom de to landenes presidenter et av temaene på agendaen.

Forholdet mellom USA og Kina fikk en dårlig start da Taiwans president Tsai Ing-wen ringte Trump for å gratulere med valgseieren i november, noe som provoserte kineserne. Påtroppende visepresident Mike Pence var da raskt ute med å forsøke å dysse ned betydningen av samtalen.

– Det var intet mer enn å ta imot en høflighetsoppringing fra en demokratisk valgt leder, sa Pence til ABC News.

