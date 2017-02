FN-organ suspenderer Gaza-ansatt etter israelske Hamas-anklager

Avgjørelsen skal imidlertid ha blitt tatt før de ble gjort oppmerksomme på de israelske anklagene mot Suhail al-Hindi, som er leder for Forbundet for palestinske arbeidere i UNRWA.

–Før dette ble kommunisert til oss, og i lys av vår pågående, uavhengige interne gransking har vi mottatt vesentlig informasjon fra en rekke kilder. Dette ledet til at vi i ettermiddag besluttet å suspendere Suhail al-Hindi i påvente av den interne granskingens resultat, skriver UNRWA-talsmann Chris Gunness i en uttalelse.

COGAT, detisraelske forsvarsorganet som har ansvar for sivile anliggender i de okkuperte områdene, mener al-Hindi ble utpekt til lederskapet i Hamas under et internt valg den 13. februar.

–I lys av hvor alvorlig situasjonen er, ba lederen for COGAT, generalmajor Yoav Mordechai, UNRWA om å sparke al-Hindi umiddelbart, het det i en uttalelse fra COGAT.

UNRWA benektet imidlertid dette innledningsvis, og Hindi skal ifølge en uttalelse fra organisasjonen fredag ha sagt at han "overhodet ikke har tilknytning til dette".

FN-organet understrekte samtidig at det fraråder sine ansatte å ha politiske verv, og at dette regnes som "upassende atferd".

