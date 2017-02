FN: 32.000 sørsudanere har dratt til Sudan i 2017

Mandag erklærte Sør-Sudan hungersnød i deler av landet og sa at omtrent 100.000 mennesker risikerer sultedøden og at ytterligere en million nærmer seg hungersnød.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) hadde ventet at omtrent 60.000 sørsudanere ville dra til Sudan i løpet av hele 2017, men "antallet migranter har så langt på vei overgått forventningene". Organisasjonen venter at dette vil øke.

–Vi forventer at matsituasjonen kommer til å forverres i løpet av de kommende månedene i Sør-Sudan, skriver UNHCR.

Videre sier UNHCR at flyktningene har reist i opptil sju dager til fots for å komme seg til Sudans grense, og at 90 prosent av dem som har kommet nylig er kvinner og barn.

–Mange av dem som kommer, er utslitte og i dårlig helsetilstand, ofte kritisk underernærte, heter det i uttalelsen.

FNS flyktningorganisasjon og dens samarbeidspartnere ber om 1,3 milliarder dollar til å dekke behovene til de sørsudanske flyktningene i Sudan.

I tillegg til sultkatastrofe har borgerkrig herjet i Sør-Sudan siden 2013. Totalt har nærmere 330.000 mennesker flyktet til Sudan som følge av konflikten, ifølge UNHCR.

