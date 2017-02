Mattis: – USA vil ikke ta Iraks olje

Mattis kom mandag på et uanmeldt besøk til den irakiske hovedstaden Bagdad. Her vil han blant annet diskutere kampen for å gjenerobre storbyen Mosul fra ekstremistgruppa IS.

I valgkampen foreslo Trump flere ganger at USA burde "ta oljen" fra Irak. Begrunnelsen var at USA på denne måten kunne dekken deler av kostnadene ved invasjonen og okkupasjonen av Irak på 2000-tallet.

Et par dager etter at han ble innsatt som president, nevnte Trump igjen denne muligheten. Men Mattis forsikrer at det ikke er aktuelt å plyndre Iraks oljeressurser.

– Alle vi i USA har generelt betalt for gass og olje hele tiden. Jeg er sikker på at vi vil gjøre det i framtida også, sa forsvarsministeren til journalister da han var på vei til Bagdad.

– Vi er ikke i Irak for å ta noens olje, la han til.

