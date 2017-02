Kinesiske firmaer kaster seg over "Ivanka"

Et titalls kinesiske firmaer og forretningspersoner har søkt om å bruke "Ivanka"-navnet på sine produkter. Blant dem som var først ute var FujianYingjie Commodity Company, som søkte om "Ivanka" som navn på sine damebind – én uke etter at Donald Trump ble USAs president, skriver South China Morning Post. Firmaer som selger kosmetikk, tapet, alkohol og vekttap-produkter er blant andre interesserte.

Ifølge avisa tillater kinesisk lov at landets firmaer bruker utenlandske navn i sin markedsføring, noe som har ført til flere kontroverser utover landegrensene. Senest i desember ble en mangeårig tvist med basketballegenden Michael Jordan avsluttet.

Ivanka Trump har allerede fått mye oppmerksomhet i hjemlandet for sin egen forretningsvirksomhet under den korte tiden hennes far har vært president. I begynnelsen av måneden gikk presidenten selv kraftig ut mot varehuskjeden Nordstrom etter at sistnevnte droppet Ivanka Trumps klesmerke fra sitt sortiment. Senere fikk Kellyanne Conway, Donald Trumps rådgiver, kritikk for å ha markedsført presidentdatterens motekolleksjon under et intervju med Fox News.

