Terror-anklager på fredsmøte for Syria

Partene satte seg ved et stort, ovalt bord på et luksushotell i Kasakhstans hovedstad Astana mandag morgen. Etter mange mislykkede fredsframstøt var det nå klart for samtalene som Russland, Tyrkia og Iran har fått i stand.

Syrias regjering er representert med FN-ambassadør Bashar Jaafari, mens Mohammad Allous fra gruppen Islams hær leder opprørernes delegasjon.

I sitt åpningsinnlegg langet Allous ut mot Iran, en av den syriske regjeringens viktigste allierte. Han krevde at de iranskstøttede militsgruppene i Syria må trekkes ut og føres opp på lister over terrorgrupper.

Jaafari kalte talen provoserende og uforskammet. Syrias FN-ambassadør omtalte opprørsdelegasjonen som «væpnede terroristgrupper» da han møtte pressen noen timer senere.

Opprørerne skal ha nektet å sitte lenge ved samme bord som Jaafari. I stedet anklaget de regjeringen for å ha fortsatt sine angrep mot et område i nærheten av Damaskus, i strid med våpenhvilen som ble inngått i desember. (©NTB)