Regn og mildvær kan gi vanskelige kjøreforhold

Obs-varsel med oppfordring om kjøre etter forholdene gjelder for Agder, Telemark, Buskerud, Oppland og Hedmark, heter det på Yr.no.

Og i fjellet kan snøfokk gjøre det bli krevende å være bilist, heter det i varselet som oppfordrer til å kjøre etter forholdene.

Ved 20-tiden tirsdag kveld var det ikke meldt om alvorlige, men en rekke mindre trafikkulykker, ifølge politiet på Twitter.

I tillegg advarer NVE om at mildværet kan gi økt fare for snøskred i Indre Fjordane, Jotunheimen, Indre Sogn, Voss, Hallingdal, Hardanger og Vest-Telemark.

Økende vind gjør at faren for snøskred er ventet å tilta fram mot onsdag. For regionene Romsdal, Sunnmøre og Trollheimen har NVE sendt ut varsel om betydelig skredfare – nivå 3 – fra og med torsdag.

