Kongebesøk til nye trakter i Nordland i juni

Årets fylkesreise for kong Harald og dronning Sonja er lagt til Nordland, fra 12. til 14. juni. De fem kommunene som får besøk er Sørfold, Steigen, Røst, Værøy og Moskenes. Assisterende kommunikasjonssjef ved Slottet, Sven Gjeruldsen bekrefter overfor NTB at kongen aldri før har avlagt offisielt besøk i disse kommunene.

– Vi synes det er stor stas at kongen og dronningen legger årets fylkestur til Nordland, sier fylkesmann Hill-Marta Solberg i en pressemelding.

Kongeparet var på fylkestur i Nordland for 10 år siden også. Da besøkte de Træna, Lurøy, Rødøy, Meløy og Gildeskål på omtrent samme tid av året. Den gangen lovet kongeparet å komme tilbake etter det kong Harald beskrev som uforglemmelige dager.

Det er for øvrig ikke så mange kommuner igjen på lista til kongen. Ifølge en oversikt fra VG i fjor hadde han vært på offisielt besøk i 365 kommuner i løpet av tiden som kronprins og konge, kun 61 gjensto, inkludert de fem i Nordland som nå er aktuelle destinasjoner.

Det er fylkesmannen som setter opp programmet i nært samarbeid med de aktuelle kommunene og Slottet.

Kongeparet og kronprinsparet avlegger hvert år hver for seg et besøk til flere kommuner i et av landets fylker, med mindre det er andre særskilte besøk som tar fylkesturens plass, som jubileumsmarkeringer. Kongeskipet «Norge» blir benyttet under fylkesturene, så langt det lar seg gjøre.

