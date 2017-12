16-åring løslatt etter knivstikking på Furuset

NTB Innenriks

Knivstikkingen skjedde på Furuset i Oslo mandag. 16-åringen ble tirsdag varetektsfengslet i tre dager, men gutten nektet straffskyld, og både han og påtalemyndigheten anket kjennelsen til lagmannsretten. Borgarting lagmannsrett besluttet torsdag at 16-åringen skal løslates.

Knivstikkingen skjedde utenfor Furuset bibliotek og aktivitetssenter ved 21-tiden mandag kveld. En ung mann ble knivstukket flere ganger, men var tirsdag utenfor livsfare. I alt ble fire personer pågrepet etter hendelsen, men to av dem ble løslatt etter avhør. Alle fire er kjent av politiet fra før.

Både Oslo tingrett og lagmannsretten mener det er fare for bevisforspillelse dersom 16-åringen løslates, og at han kan samordne sin forklaring med forklaringene til brødrene sine, som ikke er siktet, og til vitnene på stedet. Ettersom de to brødrene allerede har avgitt forklaring til politiet, mener imidlertid lagmannsretten at bevisforspillelsesfaren ikke er sterk nok til at fengsling av en 16-åring er et forholdsmessig tiltak.

– Fornærmede er etter det lagmannsretten forstår fortsatt innlagt på sykehus, og lagmannsretten legger til grunn at han dermed i den nærmeste tiden ikke vil kunne kontaktes av siktede, skriver lagdommerne i kjennelsen.

