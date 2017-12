WWF med nytt ulvesøksmål mot staten

NTB Innenriks

I en pressemelding viser miljøorganisasjonen til at den fikk stanset jakten på en gruppe ulver tidligere i høst, men at Klima- og miljødepartementet i etterkant har fattet et nytt jaktvedtak på de samme ulvene.

– Det er absurd at vi er nødt til å gjøre dette, men Klima- og miljødepartementet har fattet et nytt jaktvedtak som vi mener er lovstridig. Vi krever at all jakt i Østfold, Oslo, Akershus og Hedmark må stanses i påvente av en full rettslig gjennomgang, sier WWFs miljøpolitiske leder Ingrid Lomelde.

Onsdag stevnet organisasjonen derfor staten for Oslo tingrett.

Fikk medhold

1. desember besluttet regjeringen at to nye ulveflokker kan felles i vinterens lisensjakt. Totalt åpner derfor klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) for at det kan felles totalt 42 ulver i Norge de neste månedene.

Vedtaket kom bare halvannen uke etter at Oslo tingrett satte en midlertidig stopper for ulvejakt utenfor sonen i Akershus og Hedmark. Helgesen skrev derfor et nytt vedtak, som han mener ikke kan stoppes av retten.

WWF ser imidlertid annerledes på saken. Organisasjonen viser til at den i forrige runde fikk medhold av retten i at den pågående jakten må stanse i påvente av en full rettslig gjennomgang av hele den norske ulveforvaltningen.

Ny stevning nødvendig

– Etter at Klima- og miljødepartementet fattet et nytt jaktvedtak på tolv ulver utenfor ulvesonen, i tillegg til å åpne for jakt på 16 ulver innenfor ulvesonen, er det nødvendig med ny stevning, skriver WWF i pressemeldingen.

I utgangspunktet ville rovviltnemndene åpne for at 50 ulver kunne skytes i Norge under årets lisensjakt. I sin klagebehandling fjernet departementet åtte ulver fra kvoten, tilsvarende én flokk, og har nå altså åpnet for at totalt 42 ulver kan skytes.

I tillegg til de 28 ulvene som kan skytes i region 4 og 5, kan ytterligere 14 ulver skytes i resten av landet. Til sammen tilsvarer dette om lag 75 prosent av de helnorske ulvene, ifølge WWF.

