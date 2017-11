Fire mistenkt for vold etter knivstikking i Kvinesdal

NTB Innenriks

– Bakgrunnen for dette er at tre personer skal ha oppsøkt gjerningspersonen i hans leilighet, og så har det vært en uoverensstemmelse, forteller jourhavende jurist ved Agder politidistrikt, Cecilie Pedersen Hille til VG.

Mannen som er siktet for knivstikking, er i 50-årene. De tre andre, som er mistenkt for vold eller medvirkning til vold er tidlig i 20-årene eller i slutten av tenårene, forteller Hille. Én av dem er en kvinne og to av de fire er tidligere straffet, forteller Hille til NTB.

Akuttmottaket på Sørlandet sykehus opplyser på Twitter at to menn ankom sykehuset klokken 2.30 med moderate skader. De ble deretter fløyet til Stavanger universitetssjukehus.

– Begge er alvorlig skadd, men de er stabile og utenfor livsfare. Begge er fortsatt til behandling ved sykehuset, sier Hille.

Gjerningspersonen, personen som kom unna uten knivskader og et vitne er avhørt. De to på sykehuset vil bli avhørt når de er i stand til det.

Politiet har undersøkt boligen.

– Det er gjort flere beslag, men jeg kan ikke gå nærmere inn på hva som er beslaglagt, sier Hille, som heller ikke kan si noe om bakgrunnen for hendelsen.

Politiet fikk melding fra AMK om hendelsen som fant sted i en bolig i Kvinesdal sentrum, litt etter klokken 2.30.

