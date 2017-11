Budsjett-partnerne håper på fjær i hatten

NTB Innenriks

– Det vil være en fjær i hatten for oss som er nye om vi klarer å bli enige innen fristen på mandag. Vi jobber til klokken 24 hver eneste dag for å få det til, sier Frps finanspolitiske talsperson Helge André Njåstad.

Fortsatt er det spørsmål om inndekning som skaper besvær i forhandlingene. For Frp er det i utgangspunktet uaktuelt å øke momsen på brus og godteri og gjøre bensin og diesel dyrere.

– Men ellers har vi strukket oss langt for å få til en enighet, sier Njåstad, som holder muligheten åpen for dialog og nye møter gjennom helgen.

– Vi er blitt presentert for et nytt tilbud fra regjeringspartiene, som skal ha honnør for å jobbe raskt, sa Venstres Terje Breivik på vei inn til fredagens forhandlingsmøte i statsrådssalen.

Finanskomiteens leder Nikolai Astrup (H) sier forhandlerne gjør hva de kan for å overholde den interne fristen for enighet, som utløper mandag.

– Jeg håper vi vil ta et stort skritt videre i dag, sier han.

(©NTB)