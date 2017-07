Fem lettere skadd i branner i Bergen og Oslo

Evakueringen fant sted i Stadionveien i Laksevåg der det ble meldt om mye røyk fra en leilighet i 1. etasje klokka 2.23. Etter hvert viste det seg at brannen var i en kjeller. Ilden ble slukket etter en drøy halvtime.

Trafikken ble en periode stengt i deler av området mens brannvesenet arbeidet på stedet. Det er ordnet innkvartering for de evakuerte.

I Oslo brant det også natt til lørdag. Det ble først meldt om brann i en søppelsjakt i Nydalen ti minutter før midnatt natt til lørdag. Brannen viste seg å være i en vegg inne i et solstudio.

– Det er for tidlig å si noe om brannårsaken her, men det synes på det rene at den ikke er påtent, sier operasjonsleder Cathrine Sylju i Oslo politidistrikt til NTB.

I alt 26 personer ble evakuert fra en boligblokk som ligger vegg i vegg med solstudioet. To av dem hadde våknet opp med røyk inne på rommene sine og er kjørt til Ullevål sykehus med lettere skader.

Etter tre kvarters tid hadde brannvesenet kontroll over ilden.

(©NTB)