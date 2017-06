Jagland: Mørket senker seg over Liu

Jagland, medlem av Nobelkomiteen og generalsekretær i Europarådet, gjør Arhur Koestlers ord til sine i et Facebook-innlegg med tittelen «Mørke midt på dagen».

– Det er et tegn i tiden at mørket nå senker seg over Liu Xiaobo og hans kone. Ingen kampanje «Free Liu». Dagens Næringsliv, som i sin tid villig fremmet «fakta» om hvilken katastrofe fredsprisen var for næringslivet, nevner knapt at han er i ferd med å dø av kreft, ikke i frihet, men under arrest på et sykehus. Ingen stemmer heves fra arbeiderbevegelsen eller fra kirken, fra akademia eller fra forfattere, skriver Jagland.

– Det er godt vi har Amnesty International, men det hjelper ikke. Jeg får en følelse av at mørket senker seg, framholder den tidligere norske stats- og utenriksministeren.

Jagland avslutter innlegget med å vise til at Nordahl Grieg tok den tyske fredsprisvinneren Carl von Ossietzky i forsvar da Hamsun angrep ham.

– Hvem tar ordet i dag? spør Jagland, som var leder av Nobelkomiteen da Liu fikk fredsprisen i 2010.

