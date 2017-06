Utvalg vil ha oljefondet ut fra Norges Bank 

Sentralbanklovutvalget foreslår derfor at Statens pensjonsfond utland (SPU), eller oljefondet, skal forvaltes av et eget særlovsselskap utenfor Norges Bank.

– Både sentralbankvirksomhet og fondsforvaltning krever i dag mer av styre, ledelse og organisasjon enn tidligere. I tillegg er virksomhetene av ulik art, og det er stort spenn i oppgavene, sier utvalgsleder og tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem.

– Med to atskilte enheter vil det være lettere å tilpasse kompetanse og styringsorganer til oppgavene, legger han til.

Utvalget har vurdert ny sentralbanklov, organiseringen av Norges Bank og altså forvaltningen av oljefondet. Det overleverte fredag sin rapport til finansminister Siv Jensen (Frp).

Fra den spede begynnelsen for vel 20 år siden er oljefondet blitt en internasjonal gigant som forvalter verdier for over 8.000 milliarder kroner.

Ulike oppgaver

Den ekstreme veksten er blant årsakene til at utvalget mener fondet nå bør skilles ut.

– Oppgavene med å forvalte SPU og den tradisjonelle sentralbankvirksomheten er hver for seg er så omfattende at de kan forsvare en egen organisasjon, sier Gjedrem.

Fondet har i dag investeringer i nesten 9.000 selskaper, og den norske sparegrisen er nå verdens største statlige fond. Antall ansatte har økt kraftig de siste årene, blant annet som et resultat av økte investeringer i eiendom.

For Norges Bank kommer forvaltningen av oljefondet på toppen av tradisjonell sentralbankvirksomhet, som pengepolitikk og rentesetting.

Hittil har Norges Banks hovedstyre vært i stand til både å ivareta sentralbankens oppgaver og verne om oljefondets verdier i et internasjonalt kapital- og eiendomsmarked, mener Gjedrem, som likevel legger til:

– Men ikke tvil om at det er krevende å ha så ulikeartede virksomheter under samme styre.

Særlov

Utvalget foreslår derfor et det etableres et forvalterselskap for oljefondet som et særlovsselskap etter en modell som ligner Folketrygdfondets modell.

Selskapet skal ha et styre som oppnevnes av regjeringen. Finansdepartementet skal som i dag fastsette mandat for forvaltningen med grunnlag i lov om Statens pensjonsfond.

Utvalget legger til grunn at praksisen med å forankre viktige endringer i mandatet i Stortinget, føres videre. Det advarer samtidig mot å dele opp forvaltningen av oljefondet i flere selskaper.

– Det vil være kostbart og mer krevende å styre, heter det.

Forsiktig Jensen

Gjedrem advarer også mot å gjøre fondet til et politisk virkemiddel, og han ber politikerne unngå at oljefondet blir et ”statsbudsjett nummer to”.

Samtidig ønsker utvalget å lovfeste at fondet bare kan investere i utlandet. Hensikten er å verne om fondets viktige rolle som en kilde til velferd på tvers av generasjoner.

Finansministeren er forsiktig i sine kommentarer til forslaget om å flytte oljefondet ut av Norges Bank.

– Norges Bank håndterer både sentralbankvirksomheten og forvaltningen av SPU på en god måte. Samtidig er spennet i bankens ansvar stort, konstaterer Siv Jensen.

Hun inviterer til politisk samarbeid for å sikre bred oppslutning om det videre arbeidet med styringen av fondet. Utvalgets forslag sendes på høring fredag.