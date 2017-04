KrF vil ikke gi ansvar for sykehusene til regionene

Det vedtok partiets landsmøte i Trondheim med et svært knapt flertall søndag etter en lang og intens debatt. 89 delegater mot 84 gikk inn for fortsatt statlig eierskap og at helseministeren skal stå for styring av de lokale helseforetakene gjennom føringer gitt av Stortinget. Vedtaket innebærer at dagens regionale helseforetak legges ned.

Det betydelige mindretallet ønsket at mest mulig av eierskap og drift skulle overføres til de nye regionene.

– Dette er en stor mulighet for KrF som har kjempet fram regionene. Jeg har tillit til regionspolitikerne at de klarer oppgaven hvis de får både ansvar og drift, og det vil gi livskraft til det regionale nivået, uttalte partiets nye nestleder Kjell Ingolf Ropstad.

Partiet var svært splittet om styringen av landets sykehus. Programkomiteen hadde i forkant valgt å ikke komme med en anbefaling, og hele fire modeller ble lagt fram til votering.

